هزینه سنگین درمان موجب آزادی یک زندانی در آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "جمی اسکات" که از ناراحتی کلیه رنج می برد روز گذشته از زندانی در شهر پرل ایالت می سی سی پی آزاد شدند. این تصمیم پس از اعلام ناتوانی زندان در پرداخت هزینه های سنگین دیالیز این زندانی زن گرفته شد.

مقامهای قضایی این شهر همچنین اعلام کردند که خواهر این زن را نیز به شرط آنکه یکی از کلیه هایش را به وی بدهد، آزاد کرده اند.

این دو خواهر در سال 1993 به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه به حبس ابد محکوم شده و 16 سال گذشته را در زندان به سر برده اند. این در حالی است که پرونده آنها به عنوان نمونه بارزی از تبعیض نژادی در دستگاه قضایی آمریکا شناخته شده است.

خواهران اسکات در زمان محاکمه خود نیز بارها اعلام کردند که نقشی در سرقت نداشته و قربانی بی عدالتی قضایی شده اند.