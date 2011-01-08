به گزارش خبرنگار مهر در قم، در بیانیه حجت الاسلام محمد حسین موسیپور آمده است: نوزدهم دیماه سال 1356، سالروز قیام خونین مردم قم، تداعی گر حماسه بزرگ و با شکوهی است که به عنوان نقطه عطف و یک روز ماندگار بر تارک تاریخ زرین انقلاب اسلامی میدرخشد.
در ادامه پیام آمده است: در ایامی که ظلم و استبداد رژیم طاغوت به اوج خود رسیده و باروت خشم و قیام ملت ایران به دنبال جرقهای بود تا بساط پوشالی نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را برچیند، خروش انقلابی مردم مؤمن و ولایتمدار شهر مقدس قم «این دیار بیداری و بصیرت و پیش قراولان عرصه جهاد و قیام» آسمان ایران را شکافت و خواب پریشان دژخیمان پهلوی را بر آشفت و در تاریکی استبداد و ستم، روزنهها را به سوی امید و روشنایی گشود و انقلاب اسلامی آهنگ و شتاب تازهای به خود گرفت.
حجت الاسلام موسیپور در ادامه تأکید کرده است: قیام 19دی که با حرکت روحانیت و مردم و ایثار و جانفشانیهای شهدا به بار نشست روح تازهای در کالبد مجروح ملت دمید و مبارزه علیه رژیم طاغوت وارد فاز جدیدی نموده و خون تازهای در رگهای نهضت جوشیدن گرفت. به دنبال این قیام سرنوشت ساز، نهضت به شهرهای دیگر تسری یافته و با تداوم قیام و حماسه چهلم شهدای قیام سایر شهرها انقلاب اسلامی به ثمر رسید.
در بخش دیگری از پیام تصریح شده است: 19دی بسان خورشیدی در فصل سرما، نهضت را گرمایی دوباره بخشید و امید به فتح و ظفری عظیم را در دلها زنده کرد و مشعل انقلاب را شعله ور ساخت و پیروزی علیه حکومت طاغوت را به ارمغان آورد.
انقلاب اسلامی امتداد مکتب سرخ حسینی است
استاندار قم در ادامه بیانیه خود آورده است: تقارن قیام 19دی، با ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، تداعی گر این واقعیت گردید که انقلاب اسلامی امتداد مکتب سرخ حسینی و منبعث از نهضت عاشورا است، که ستیز و ایستادگی در برابر ظلم و ستم ظالمان و حاکمان مستبد را آرمان اصلی خود قرار داده و برای جهانی ساختن این آرمان مقدس و اثبات حقانیت آن، به مبارزه خود با مستکبران عالم ادامه خواهد داد. این ملت بزرگ در راه دفاع از آرمانهای نظام وانقلاب حماسههای جاودان و تاریخ سازی را خلق کرده است که بصیرت، هوشمندی و اوج وفاداری به نظام و ولایت در آن موج میزند سلسله حماسههای باشکوهی که تکرار آن در 9 دی 88 بار دیگر جهانیان را به تحیر و شگفتی واداشت و نشان داد که با گذشت سالها از رویش جوانههای درخت سرخ انقلاب و سبز شدن شکوفههای استقلال و آزادی در بهمن 57، این ملت همچنان در دفاع از اصول و ارزشهای اولیه انقلاب و آرمانهای ناب امام راحل وتبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت استوار و ثابت قدم بوده و ذرهای از اهداف و آرمانهای خود عدول نکرده است.
در پایان این بیانیه آمده است: اینک در سالروز آن حماسه جاودان، یاد و خاطره شهدای مظلوم و گلگون کفن قیام 19 دی مردم قم و تمامی شهدای اسلام و انقلاب را گرامی داشته و خالصانهترین درودها را به روان پاکشان تقدیم میکنیم.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم در آستانه سالروز قیام خونین مردم قم در سال 56 با صدور بیانیهای، یوم الله 19 دیماه را نقطه عطف انقلاب اسلامی عنوان کرد که موجب شد انقلاب اسلامی آهنگ و شتاب تازهای به خود بگیرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در بیانیه حجت الاسلام محمد حسین موسیپور آمده است: نوزدهم دیماه سال 1356، سالروز قیام خونین مردم قم، تداعی گر حماسه بزرگ و با شکوهی است که به عنوان نقطه عطف و یک روز ماندگار بر تارک تاریخ زرین انقلاب اسلامی میدرخشد.
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