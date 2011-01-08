به گزارش خبرنگار مهر در قم، در بیانیه حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور آمده است: نوزدهم دی‌ماه سال 1356، سالروز قیام خونین مردم قم، تداعی گر حماسه بزرگ و با شکوهی است که به عنوان نقطه عطف و یک روز ماندگار بر تارک تاریخ زرین انقلاب اسلامی می‌درخشد.



در ادامه پیام آمده است: در ایامی که ظلم و استبداد رژیم طاغوت به اوج خود رسیده و باروت خشم و قیام ملت ایران به دنبال جرقه‌ای بود تا بساط پوشالی نظام دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی را برچیند، خروش انقلابی مردم مؤمن و ولایتمدار شهر مقدس قم «این دیار بیداری و بصیرت و پیش‌ قراولان عرصه جهاد و قیام» آسمان ایران را شکافت و خواب پریشان دژخیمان پهلوی را بر آشفت و در تاریکی استبداد و ستم، روزنه‌ها را به سوی امید و روشنایی گشود و انقلاب اسلامی آهنگ و شتاب تازه‌ای به خود گرفت.



حجت الاسلام موسی‌پور در ادامه تأکید کرده است: قیام 19دی که با حرکت روحانیت و مردم و ایثار و جانفشانی‌های شهدا به بار نشست روح تازه‌ای در کالبد مجروح ملت دمید و مبارزه علیه رژیم طاغوت وارد فاز جدیدی نموده و خون تازه‌ای در رگ‌های نهضت جوشیدن گرفت. به دنبال این قیام سرنوشت ساز، نهضت به شهرهای دیگر تسری یافته و با تداوم قیام و حماسه چهلم شهدای قیام سایر شهر‌ها انقلاب اسلامی به ثمر رسید.



در بخش دیگری از پیام تصریح شده است: 19دی بسان خورشیدی در فصل سرما، نهضت را گرمایی دوباره بخشید و امید به فتح و ظفری عظیم را در دل‌ها زنده کرد و مشعل انقلاب را شعله ور ساخت و پیروزی علیه حکومت طاغوت را به ارمغان آورد.



انقلاب اسلامی امتداد مکتب سرخ حسینی است



استاندار قم در ادامه بیانیه خود آورده است: تقارن قیام 19‌دی، با ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، تداعی گر این واقعیت گردید که انقلاب اسلامی امتداد مکتب سرخ حسینی و منبعث از نهضت عاشورا است، که ستیز و ایستادگی در برابر ظلم و ستم ظالمان و حاکمان مستبد را آرمان اصلی خود قرار داده و برای جهانی ساختن این آرمان مقدس و اثبات حقانیت آن، به مبارزه خود با مستکبران عالم ادامه خواهد داد. این ملت بزرگ در راه دفاع از آرمان‌های نظام وانقلاب حماسه‌های جاودان و تاریخ سازی را خلق کرده است که بصیرت، هوشمندی و اوج وفاداری به نظام و ولایت در آن موج می‌زند سلسله حماسه‌های باشکوهی که تکرار آن در 9 دی 88 بار دیگر جهانیان را به تحیر و شگفتی واداشت و نشان داد که با گذشت سال‌ها از رویش جوانه‌های درخت سرخ انقلاب و سبز شدن شکوفه‌های استقلال و آزادی در بهمن 57، این ملت همچنان در دفاع از اصول و ارزش‌های اولیه انقلاب و آرمان‌های ناب امام راحل وتبعیت از فرامین مقام عظمای ولایت استوار و ثابت قدم بوده و ذره‌ای از اهداف و آرمان‌های خود عدول نکرده است.



در پایان این بیانیه آمده است: اینک در سالروز آن حماسه جاودان، یاد و خاطره شهدای مظلوم و گلگون کفن قیام 19 دی مردم قم و تمامی شهدای اسلام و انقلاب را گرامی داشته و خالصانه‌ترین درود‌ها را به روان پاکشان تقدیم می‌کنیم.