بدنه گیاهی بزرگراهها بر کاهش آلودگی صوتی تاثیر دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری باتاکید بر اینکه بحث توسعه فضای سبز خصوصا در بزرگراه ها مورد تائید و حمایت شهردار تهران بوده ، افزود : هم اکنون اجرای طرح کمربند سبز شهر تهران در بدنه بزرگراه ها، معابر و پارک ها در حال انجام است و کارها به نحو مطلوب پیش می رود، اما این اقدام ها کافی نبوده و باید افزایش یابد.

وی با اشاره به اتمام ایجاد فضای سبز در بدنه بزرگراه های شهید باکری، شهید چمران و شهید بابایی در فروردین ماه سال جاری، عنوان کرد : ایجاد فضای سبز بدنه بزرگراه یادگار امام(ره) نیز در حال انجام بوده که تا پایان خرداد ماه سال آینده به اتمام می رسد.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران ادامه داد: احداث فضای سبز در حاشیه بزرگراه ها علاوه بر اینکه می تواند از لحاظ زیبایی تاثیر گذار باشد نقش مهمی در بحثهای روانی و انتقال آرامش به مردم نیز داشته و موجب کاهش آلودگی صوتی می شود.

مختاری با اشاره به بدنه سبز بزرگراه شهید مدرس که در کاهش آلودگی صوتی بسیار موثر بوده،گفت: به طور کلی تمامی بدنه های بزرگراه هایی که برای اجرای فضای سبز در دستور کار سازمان پارک ها قرار گرفته، تا شهریور ماه سال آینده به اتمام می رسد.

وی خاطرنشان کرد: بدنه بزرگراه آزادگان به طول 36 کیلومتر رفت و برگشت از محدوده منطقه 15 تا محدوده منطقه 22، اتوبان های شهید باکری، شهید چمران و شهید بابایی از این جمله به شمار می روند.