نرخ سود تسهیلات صنعتی زیاد است

محسن شرکا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: صنعتگران خراسانی معتقدند برای حمایت از تولید این نرخ بایستی تعدیل شود.

وی با بیان این که تسهیلات با سود 17 تا 27 درصد در امر تولید توجیه ندارد، اضافه کرد: با چنین تسهیلاتی تولید سالم شکل نمی گیرد، ضمن اینکه صنعتگران از این نوع تسهیلات استقبال نمی کنند.

وی با بیان اینکه درخواستهای بخش خصوصی باید در بسته حمایتی طرح هدفمندسازی یارانه ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد افزود: برای رونق تولید نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم.

وی با بیان این که برای حمایت از تولید باید همه به یک باورملی برسند، تصریح کرد: واردات بی رویه کالاهای خارجی یکی از مشکلات صنایع استان است.

شرکا هدفمندی یارانه ها را نیاز کلان اقتصاد ایران دانست و گفت: هدفمندی یکی از آرزوهای دیرینه تک تک ایرانی ها است چراکه این قانون سر منشاء تحولات مفیدی در عرصه های مختلف اقتصادی خواهد بود.

وی گفت: این حرکت مبارک نیاز به مشارکت همه بویژه کار آفرینان دارد.