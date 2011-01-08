واگذاری امور به بخش خصوصی باید کاسته شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها شنبه در جلسه علنی شورای شهر رئیس با بیان اینکه واگذاری امور به بخشهای خصوصی درست نیست، اظهار داشت: متاسفانه بعد از واگذاری مخابرات به بخشهای خصوصی در حال حاضر شاهد کاهش خدمات آن مرکز هستیم.

وی همچنین در خصوص واگذاری شرکت توزیع برق به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: اگر توزیع برق به جای واگذاری به بخشهای خصوصی به شهرداری واگذار شود شاهد توسعه و خدمت رسانی هرچه بیشتر شهرداری به شهر اصفهان خواهیم بود.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه شهرک سلامت و اجرای این طرح بیان داشت: این طرح در شورای اول مطرح و در حال حاضر زمین این مکان نیز فراهم است ولی انتظار می رود که با جدیت بیشتر به آن پرداخته شود.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تصریح کرد: همانطور که در راستای اجرای این قانون قرار گرفته‌ایم تکریم ارباب رجوع بیش از پیش دارای اهمیت است.

حاج رسولیها تاکید کرد: باید با مهم دانستن وقت مردم به خواسته ها و نیازهای آنان رسیدگی شود.

وی همچنین دفاتر شهرداری را مکانهایی جهت سهولت دسترسی مردم به امور مربوطه دانست و افزود: متاسفانه آن طور که انتظار می رفت شاهد روند بهبود در رسیدگی به مشکلات مردم از طریق این دفاتر نبوده ایم.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه به ضعف در صدور پروانه‌ها از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: امیداست شهرداری با پیگیری و جدیت در تسهیل کردن روند صدور پروانه‌های اقدام کند.

وی حمل و نقل عمومی را در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها امری ضروری تلقی کرد و اظهار داشت: با نظارت ویژه بر عملکرد حمل و نقل عمومی می‌توان شاهد تحولی بزرگ در اتوبوسرانی شهر بود.

حاج رسولیها در زمینه متروی شهری اصفهان نیز گفت: اگر در این زمینه دولت اختیار ویژه ای را به استاندار اصفهان بدهد این مسئله قابل حل است.

وی تصریح کرد: استاندار و نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی باید برای اخذ اعتبارات ویژه جهت راه اندازی متروی شهری پیگیریهای لازم را انجام دهند.