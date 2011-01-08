هفته ای پربارش برای کل کشور درپیش است

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید بارش مطلوب باران در هفته جاری درباره وضعیت هوای کشور افزود: روز شنبه در استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، همدان، چهارمحال و بختیاری وکهگیلویه و بویراحمد بارش باران و برف پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه در این روز بارش برف در استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ارتفاعات شمال شرق خوزستان از شدت بیشتری برخوردار است اظهار داشت: بارش برف سبب اختلال در تردد خودروها در گذرگاههای کوهستانی این مناطق می شود.



به گفته وی، وضعیت بارش در روز یکشنبه نیز ادامه دارد و استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، همدان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، شمال فارس، گیلان ، قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی، اصفهان و سمنان را پوشش می دهد.

رضازاده اضافه کرد: در ادامه بارش باران و برف در این مناطق، کاهش دما پیش بینی می شود. در این روز بارش در استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان، همدان و گیلان از شدت بیشتری برخوردار است و در استان بوشهر نیز بارش باران پیش بینی می شود.



رضازاده با اشاره به این که روز دوشنبه بارش باران و برف با شدت کمتر، اکثر استانهای کشور را در بر می گیرد اضافه کرد: در این روز شدت بارش در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، تهران، سمنان، همدان، زنجان، البرز، مرکزی، لرستان ، چهارمحال و بختیاری و شمال خراسان رضوی می باشد بنابراین بارش برف سبب اختلال در تردد خودروها در گذرگاههای کوهستانی منتهی به این استانها می شود.



وی گفت: روزهای دوشنبه تا چهار شنبه دمای هوا در نیمه شمالی بین 4 تا 8 و در نیمه جنوبی کشور بین 3 تا 6 درجه سلسیوس کاهش یابد.