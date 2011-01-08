به گزارش خبرنگار مهر، لادن نیکنام یکی از نویسندگان کتاب با اعلام خبر انتشار رمان "علائم حیاتی یک زن" از رونمایی آن در عصر دوشنبه 20 دی ماه خبر داد.

این مراسم از ساعت 17 تا 19 با حضور نویسندگان کتاب و جمعی از اهالی ادبیات و رسانه برگزار خواهد شد.

علاقمندان به شرکت در این نشست می‌توانند به خیابان انقلاب، خیابان منیری جاوید (اردیبهشت‌)، کوچه مبین، شماره 4، طبقه سوم، تالار گفتگوی انتشارات ققنوس مراجعه کنند.

نیکنام همچنین درباره این رمان توضیح داد: در این اثر داستانی هر یک از ما از منظر یک راوی به فضای داستان و اتفاقات مشخص پرداخته‌ایم. هر سه سعی کرده‌ایم در این اثر نگاهی اجتماعی به مسائل تهران امروز داشته باشیم و دیگاه روانشناسانه در کلیت اثر وجود دارد. در بخشی که نگارش آن برعهده من بوده است روایت از زاویه دید سوم شخص محدود به ذهن یکی از شخصیتهای داستان انجام می‌گیرد.



