تحقق 59 درصدی هدف سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن استان ایلام

مظفر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با اشاره به تحقق 59 درصدی هدف سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن استان در پایان آذر ماه گفت: با دستور محرابیان وزیر صنایع و معادن، در ابتدای هر سال اهداف بلند مدت جذب سرمایه گذاری تعیین و تأکید بر تعریف سازو کارهای مناسب برای رشد سالانه این بخش، از اهم وظایف رؤسای سازمان های صنایع ومعادن سراسر کشور دانست.

وی افزود: پس از بررسی تعداد درخواست مجوزها و همچنین پیش بینی روند استقبال از طرح های اولویت دار اعلام شده، در ابتدای سال 89 از سوی سازمان صنایع و معادن استان ایلام رقمی معادل چهار هزار و 308 میلیارد ریال به وزارتخانه اعلام شد.

فروتن خاطرنشان کرد: براساس گزارشات ماهانه منتشر شده توسط سایت مرکز آمار وزارت صنایع و معادن، بیش از یک هزار و 851 میلیارد ریال از رقم پیش بینی شده در استان سرمایه گذاری شده است که بر این اساس تحقق 59 درصدی تا پایان آذر ماه و 43 درصدی تا پایان سال شاهد هستیم .

وی افزود: با مقایسه عملکرد سازمان صنایع ومعادن استان با سایر استانها و تحلیل داده های آمارهای موجود، این سازمان در میزان تحقق حجم سرمایه گذاری طرح های در رتبه 15 کشوری و بالاتر از استان های آذربایجان غربی، فارس، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، همدان، اردبیل، قم، گلستان، خراسان شمالی و خراسانی جنوبی قرار دارد .