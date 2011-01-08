کشته شدن 17 سرباز یمنی توسط نیروهای القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، مقامات در صنعا اعلام کردند که نیروهای القاعده در یکی دو کمین جداگانه در روز جمعه 17 سرباز یمنی را در جنوب این کشور کشتند.

مقام های یمنی اعلام کردند که هر دو این حملات در نزدیکی شهر لودر در استان آبیان در حدود 155 مایلی (250 کیلومتری) جنوب پایتخت صورت گرفت.

"صالح الشمسی" معاون استاندار آبیان گفت: در خونبارترین حمله مردان مسلح 13 سرباز را که تانکرهای آب را همراهی می کردند کشتند و پس از این اقدام مهاجمین گریختند که ارتش نیز به تعقیب آنها پرداخت.

یک مقام امینیتی که از افشای نامش خودداری کرده گفته است که دومین حمله به کاروانی بوده است که فرمانده یک تیپ ارتش را در "لودر" منتقل می کرده، که طی این حمله نیز 4 سرباز کشته و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.

آسیبی به این فرمانده ارتش نرسیده است.