اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان/دریافت فرانشیز در مراکز درمانی ملکی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رحمت الله حافظی روز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: میزان مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت از سال 88 بالغ بر 18 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که بخشی از آنها در قالب سهام به صندوق پرداخت شده است.

وی با اعلام اینکه در انتهای سالهای 86 و 88 تعداد شرکتهای دولتی به صندوق تامین اجتماعی واگذار شده که هنوز قیمت گذاری نشده است، افزود: بر همین اساس ما نتوانسته ایم از سرجمع مطالبات صندوق تامین اجتماعی ازدولت کسر کنیم تا حسابهای صندوق شفاف شود.

حافظی با اعلام اینکه برای سال جاری از سوی سازمان خصوصی سازی 2 هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری سهام با صندوق تامین اجتماعی تسویه حساب شده است افزود: قبلا شرکتهایی به صندوق واگذار می شد که تا حدودی زیان ده بودند اما با رایزنی ها و نشست هایی که با وزارت اقتصاد داشتیم قرار شد واگذاری این شرکتها با موافقت صندوق انجام شود.

وی در ادامه به جلسات صندوق با کانونهای بازنشستگان اشاره کرد و گفت: طی 2 سال گذشته سفرهای سیاحتی و زیارتی که هر سال مبلغ یک میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص داده می شد بنا به دلایلی متوقف شده بود که برای سال 89 مجددا مبلغ 15 هزار میلیارد ریال مصوب شد تا برای سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگان اختصاص داده شود.

مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی با اشاره به نگرانیهایی که نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان وجود دارد گفت: بر اساس مصوبه دولت مابه التفاوت 6 درصد افزایش حقوق سال 89 که 420 میلیارد تومان بود به حساب آنها واریز شد در صورتی که منابع بیشتری تامین شود این افزایش حقوق را اعمال خواهیم کرد.

حافظی در ادامه به پرداخت مطالبات دانشگاهی علوم پزشکی و 800 بیمارستان دولتی صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در مدت 5 ماه گذشته توانسته ایم بدهی خود با این بیمارستان ها را به روز کنیم. به طوریکه 1800 میلیارد تومان تا کنون برای تسویه مطالبات بیمارستانها پرداخت شده است.

وی همچنین به پرداخت مطالبات داروخانه ها، پزشکان و دندانپزشکان تا پایان مهر ماه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر توانسته ایم در پرداخت این مطالبات به گونه ای عمل کنیم که انجمنهای داروسازان برای صندوق تامین اجتماعی تقدیرنامه ارسال کرده اند.

مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: بر اساس دستور رئیس جمهور در سال 87 مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان، سال گذشته 2 هزار و 500 میلیارد تومان سهام در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفت که 937 میلیارد تومان آن تا کنون واگذار شده است. بر همین اساس از محل فروش یا سود سهام مکلف به همسان سازی حقوق بازنشستگان شده ایم که این کار از سال 88 انجام شده و در سال 89 به رغم اینکه هنوز بخشی ازسهام را تحویل نگرفته ایم اما همسان سازی حقوق بازنشستگان در حال انجام است.

وی تاکید کرد: این همسان سازی برای سال آینده نیز اعمال خواهد شد و بازنشستگان هیچ مشکل و دغدغه ای از این بابت نداشته باشند.

حافظی در ادامه در خصوص بحث دریافت فرانشیز از بیماران در مراکز ملکی تامین اجتماعی گفت: دریافت فرانشیز ما را به عدالت در خدمات درمانی نزدیک می کند زیرا با توجه به اینکه صندوق تامین اجتماعی 70 بیمارستان دارد و نزدیک به 400 شهرستان داریم به نوعی حقوق بیمه شدگان در مناطقی که بیمارستان تامین اجتماعی وجود ندارد تضییع می شود. بنابراین با دریافت فرانشیز می توان به عدالت در این بخش نزدیک شد.

وی با اشاره به برخی مراجعات غیرضرور بیماران تامین اجتماعی به مراکز درمانی این صندوق، افزود: بار مالی انجام ام آر آی در بیمارستان میلاد طی یک سال گذشته 2.4 میلیارد تومان بوده است. در حالی که نتایج 64 درصد از موارد ام آر آی که مربوط به کمر بوده است نرمال تشخیص داده شده که این موضوع نشان می دهد هزینه تحمیل شده بابت این 64 درصد ام ار آی غیر ضرور بوده است.

حافظی همچنین از مراجعه روزانه نزدیک به 5 هزار نفر به بیمارستان میلاد به عنوان یک مرکز درمانی فوق تخصصی خبر داد و گفت: تعداد زیاد مراجعات بیماران به بیمارستان میلاد باعث شده که این بیمارستان به یک درمانگاه بزرگ تامین شود در صورتی که باید مراکز درمانی را به گونه ای ایجاد کنیم که از تجمع مراجعان به یک مرکز جلوگیری شود.

مدیرعامل صندوق بیمه تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به اختصاص 60 میلیارد تومان اعتبار در بودجه سال 89 این صندوق برای پرداخت تسهیلات به بازنشستگان تامین اجتماعی، افزود: این میزان اعتبار برای یک و نیم میلیون بازنشسته اختصاص یافته است.

وی با اعلام اینکه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه دولت انجام می شود، ادامه داد: افزایش 6 درصد حقوق برای 35 درصد بازنشستگان بوده و حدود 65 بازنشستگان که حداقل دریافتی را داشتند تا 15 درصد افزایش حقوق برای آنها اعمال شده است.

حافظی در مورد بهره برداری از اپراتور سوم توسط صندوق بیمه تامین اجتماعی نیز گفت: کار با کمی تاخیر در حال انجام است و پیش بین می شود تا پایان اردیبهشت یا خرداد سال آینده به سرانجام برسد.