سرانه سبد غذایی کودکان زیر شش سال کمیته امداد افزایش یافت

محمد پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در این تغییر سرانه مبلغ ماهانه از 122 هزار ریال به 200 هزار ریال افزایش یافت اظهار داشت: در راستای بهبود تغذیه کودکان هم اکنون این طرح در منطقه راز وجرگلان برای 100 کودک دچار سوء تغذیه اجرا می شود.



وی بابیان ینکه طی شش ماهه اول سال جاری با استفاده از این طرح سوء تغذیه 31 کودک برطرف شده و از طرح خارج شده اند تصریح کرد: در حال حاضر 100 بن غیر نقدی به ملبغ 400 هزار ریال برای دو ماه به خانواده این کودکان تحویل داده می شود که به صورت سبد کالا اهداء خواهد شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) راز و جرگلان با اشاره به اینکه دو فروشگاه در این منطقه ویژه خرید بن های مذکور پیش بینی شده است، خاطر نشان کرد: طبق توافق و مذاکرات به عمل آمده با فروشگاههای در نظر گرفته شده خرید فقط به صورت کالای مورد نیاز کودکان انجام می گیرد.



وی سبد کالا را شامل برنج، تن ماهی، نخود، لوبیا، عدس، پنیر، عسل، مرغ و تخم مرغ، کشمش، سویا و ماکارونی ذکر کرد و افزود: در شش ماهه اول سال برای بهبود تغذیه کودکان زیر شش سال راز و جرگلان اعتباری بالغ بر 73 میلیون و392 هزار ریال اختصاص یافت.



پسندیده با اعلام اینکه این طرح با همکاری مناسب مراکز بهداشت اجرا می شود، اظهار داشت: کودکان نیازمند و مددجوی مناطق محروم توسط پزشکان مراکز بهداشت شناسایی و به کمیته امداد معرفی می شوند که این نهاد نیز به آنها خدمات مورد نیازشان را ارائه می کند.



این مسئول با اعلام اینکه وضعیت کودکان هر شش ماه یکبار توسط کارشناسان بهداشت و درمان مورد ارزیابی و پالایش قرار می گیرد گفت: پس از ارزیابی، کودکانی که وضعیت جسمانی آنان بهبود یافته از طرح خارج شده و کودکان نیازمند دیگر جایگزین این افراد می شوند.



رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) راز وجرگلان ادامه داد: جلوگیری از بیماریهای تغذیه ای و کمک به معیشت خانواده هایی که بی بضاعت بوده و برای تهیه اینگونه مواد دچار مشکل هستند از دیگر اهداف این طرح است.



پسندیده خاطر نشان کرد: از کودکان دچار سوء تغذیه این منطقه 48 کودک در دهستان جرگلان و مابقی در راز و غلامان سکونت دارند.