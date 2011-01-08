خیران آذربایجان غربی 17 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، جلال حسین زاده صبح شنبه در همایش زکات در سردشت افزود: این میزان زکات جهت احداث مساجد، حسینیه ها، خانه های عالم و فقرا هزینه شده و در مجموع هفت هزار نفر از مزایای آن بهره مند شده اند.

وی با اشاره به اینکه مددجویان کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی هم اکنون 11 هزار طرح خودکفایی اجرا می کنند، بیان داشت: این طرحها با 520 میلیون ریال اعتبار در زمینه های کشاورزی، صنعت، خدمات و دامداری اجرا می شوند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این طرحها تا پایان امسال به بهره برداری رسیده و برای 22 هزار نفر اشتغال ایجاد می شود، اظهار داشت: با اجرای طرح های خود کفایی جدید برای سه هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در سلماس اشتغال ایجاد می شود.

این همایش با افتتاح مسجد روستای نیشکولان که با اعتبار 500 ریال و با زیربنایی 400 مترمربع احداث شده است به پایان رسید.