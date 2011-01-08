کادر فنی باشگاه صبا تغییر نخواهد کرد

عباس جهانبینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص تغییرات صورت گرفته در باشگاه فوتبال صبای قم بیان داشت: کادر مدیریتی و هیئت مدیره باشگاه صبای قم تصمیم تغییر مدیر عامل و سرپرست تیم را گرفته است.



وی اظهار داشت: در گام نخست این تغییرات در حال حاضر علی زاهدی به عنوان سرپرست تیم صبا انتخاب شد که وی از پیشکسوتان ورزش قم و رئیس هیئت فوتبال قم در 15 سال گذشته در استان قم بوده است و با توجه به سابقه مدیریتی وی، در روند و موقعیت فعلی باشگاه تغییراتی ایجاد خواهد شد و زاهدی در پیشرفت این تیم تأثیرگذار خواهد بود.



مدیرکل تربیت بدنی قم با اشاره به تغییری که در هفته جاری در ساختار مدیریتی باشگاه صبای قم صورت گرفته است بیان داشت: این تغییر، تغییر فردی نبوده است و به نوعی تغییر استراژی بود که به همت اهداف هیئت مدیره در بخش‌های کوتاه، بلند و میان مدت قرار شد برنامه‌های ارائه شده در طول چند سال آینده در روند باشگاه فوتبال صبا محقق شود.



صبای قم در آینده به سمت بومی سازی خواهد رفت



وی در خصوص اهداف تعیین شده که قرار است در چند سال آینده در روند باشگاه صبای قم محقق شود بیان داشت: بومی سازی در کادر مدیریتی و بازیکنان را در آینده خواهیم داشت و همین طور به تدریج در سایر عوامل بومی سازی را خواهیم داشت و همچنین حمایت و بستر سازی برای استعداد یابی و تقویت تیم‌های پایه از جمله اهداف باشگاه صبا در آینده است.



جهان بینی اظهار داشت: تصمیم تغییر کادر مدیریتی باشگاه توسط هیئت مدیره باشگاه فوتبال صبا گرفته شد و در هفته گذشته اعضای هیئت مدیره باشگاه با استاندار قم جلسه‌ای داشتند که در این ملاقات، سرپرست جدید باشگاه، گزارشی از روند تیم ارائه داد و تعدادی از بازیکنان و کادر فنی تیم نیز مسائل و مشکلات باشگاه را عنوان کردند و در ادامه این جلسه استاندار قم نیز نکاتی از جمله انتظاراتی که از هیئت مدیره و کادر فنی باشگاه دارند را بیان کردند.



وی ادامه داد: استاندار در بخشی دیگر از سخنانشان قول مساعد کمک مالی به صبای قم را دادند که در اسرع وقت مشکل مالی باشگاه حل خواهد شد.



صبای قم به ترکیه خواهد رفت



مدیر کل تربیت بدنی استان قم گفت: در این هفته صبای قم برای اردوی تدارکاتی و بدنسازی به مدت یک هفته به ترکیه سفر خواهد کرد و در حال حاضر مقدمات کار فراهم شده و مشکلی برای اعزام افراد وجود ندارد کل بازیکنان و تیم با یکدیگر هم قسم شده‌اند بتوانند در دور برگشت بتوانند از اعتبار و حیثیت تیم حمایت کنند.

