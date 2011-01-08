به گزارش خبرنگار مهر، "تانر ییلدیز" وزیر نفت و انرژی ترکیه امروز شنبه در حاشیه نشست گازی ایران و ترکیه در تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در نشست دو جابه گازی دو کشور برای توسعه همکاریهای گازی به یک توافق کلی دست یافته اند، گفت: در حال حاضر ایران یکی از بزرگترین تامین کنندگان گاز طبیعی ترکیه است.

وی با اعلام اینکه علاوه بر گاز صادرات نفت خام ایران به ترکیه در حال انجام است، تصریح کرد: صادرات نفت خام ایران به ترکیه ادامه دارد.

این عضو کابینه دولت آنکارا با تاکید بر اینکه ذخایر عظیم و قابل توجه نفت خام و گاز طبیعی ایران برای تمامی کشورهای جهان آشکار است، بیان کرد: در نشست روز جاری ایران و ترکیه برای انجام همکاریهای دو جانبه در دو کشور و حتی کشورهای ثالث به توافق رسیده اند.

وی با اشاره به زمینه مناسب و مطلوب توسعه همکاریهای گازی و نفتی ایران، اظهار داشت: بررسی وضعیت اقتصاد جهانی و تاثر بحرانهای اقتصادی یکی دیگر از محورهای مذاکرات دو جانبه در تهران بوده است.

وزیر نفت و انرژی ترکیه با بیان اینکه تاثیر بحرانهای اقتصادی جهان هنوز به طور کامل از بین نرفته است، افزود: تمامی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی جهان باید با مشارکت و تعامل بیشتر این مشکل را مرتفع کنند.

ییلدیز همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر مذاکرات پیشین تهران - آنکارا برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران، توضیح داد: پیشتر مذاکراتی بین مقامات دو کشور برای توسعه فازهای میدان مشترک پارس جنوبی انجام شده بود.

این مقام مسئول با اعلام اینکه ترکیه برای قانون اساسی ایران احترام قائل است، یادآور شد: ترکیه هم برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز ایران قوانین خاص خود را دارد.

وی با بیان اینکه پیش بینی می شود امکان همکاری و مشارکت دو جانبه در سایر بخشهای انرژی هنوز برای دو کشور وجود دارد، گفت: بخش خصوصی ترکیه می تواند فعالیت گسترده ای در صنایع نفت و گاز ایران داشته باشد.

به گزارش مهر، شرکت ملی گاز ایران و سام پترول ترکیه مرداد ماه سال‌جاری تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی یک میلیارد یورو برای ادامه ساخت خط لوله ششم سراسری گاز امضا کرده بودند.

بر اساس توافق انجام شده بین دو طرف، سهم شرکت ترکیه ای در این پروژه 77 درصد بوده و از این رو باید حدود 754 میلیون یورو برای ساخت ادامه خط لوله ششم سراسری (قطعه دهگلان – بازرگان) سرمایه گذاری کند.



همچنین برای ساخت ادامه خط لوله ششم سراسری از اهواز تا دهگلان به 1.2 میلیارد دلار اعتبار نیاز است که حدود یک میلیارد دلار توسط بانکهای خصوصی با دوره بازپرداخت 5 ساله و نرخ سود هشت درصد تامین خواهد شد.