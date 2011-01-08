به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید چگینی در این زمینه توضیح داد: در هفتمین اجلاس "برنامه سامانه جهانی دیده بانی اقیانوسی در حوضه اقیانوس هند" (IO-GOOS) که در استرالیا برگزار شد، میزبانی هشتمین اجلاس به موسسه ملی اقیانوس شناسی به ایران واگذار شد.



وی افزود: در حال حاضر 27 کشور همچون استرالیا، هند، جمهوری اسلامی ایران، کنیا، فرانسه، جزیره موریس، موزامبیک، آفریقای جنوبی، سریلانکا، آمریکا، ماداگاسکار، تانزانیا و اندونزی عضو این برنامه هستند.



رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با اشاره به اینکه این موسسه به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران و هماهنگ کننده ملی در این برنامه عضویت دارد، ادامه داد: ایران میزبان هشتمین نشست سالیانه این اجلاس خواهد بود. این نشست در 22 تا 24 فوریه 2011 برابر با سه شنبه 3 تا پنجشنبه 5 اسفند 1389 در تهران برگزار خواهد شد.



چگینی خاطرنشان کرد: معمولا در نشست های سالیانه این اجلاس، بین 30 تا 35 نفر شرکت می کنند و در قالب دو کمیته سنجش از دور (Remote sensing) و تغییر خط ساحلی (Shoreline changes) به فعالیت می ‏پردازند.