فعالان اوقات فراغت آذربایجان شرقی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام حسن شعبانی سرپرست اداره کل امور جوانان آذربایجان شرقی ظهر شنبه در این مراسم گفت : غنی سازی اوقات فراغت جوانان یکی از ضروریات جامعه جوان ایرانی است و تجلیل از دستگاه های برتر در راستای تکریم از تلاش های آن ها صورت می گیرد .

وی از گفته های برخی که دولت را از ورود به حوزه فرهنگی به ویژه غنی سازی اوقات فراغت برحذر می دارند، انتقاد کرد و افزود : این گفته ها با مبانی دین مبین اسلام سازگار نیست و از اینرو باید حمایت ها افزایش یابد .

31 درصد جمعیت آذربایجان شرقی جوان است

سرپرست اداره کل امور جوانان آذربایجان شرقی با اشاره به جمعیت 31 درصدی جوان استان، توجه به بخش سایبر و رسانه ها را دو اولویت کاری این اداره کل در غنی سازی اوقات فراغت جوانان در سال جاری ذکر و خاطر نشان کرد : در این بین نباید از بها دادن به فعالیت جوانان مسجدی غافل شد زیرا جوانان فعال در مساجد با انگیزه، سالم و فعالند .

وی اضافه کرد : در برخی از موارد جوانان مسجدی در قالب برنامه های غنی سازی اوقات فراغت اقداماتی را انجام می دهند که هیچ دستگاه اجرایی نمی تواند نظیر آن ها را عملیاتی کند .

سازمان جوانان از برنامه های الگویی دستگاه ها حمایت می کند

حجت الاسلام شعبانی، با بیان اینکه اداره کل امور جوانان آذربایجان شرقی از برنامه های الگویی دستگاه های اجرایی استان در بحث غنی سازی اوقات فراغت حمایت می کند، افزود : کادرسازی برای انقلاب در قالب چنین برنامه هایی قابل تحقق است .

وی با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی در اجرای برنامه های اوقات فراغت سالجاری بعد از استان های مرکزی و گیلان رتبه سوم را در کشور کسب کرده است، اضافه کرد : وضعیت نامطلوب پارسال در جذب و آموزش جوانان، امسال با جذب 205 هزار جوان دختر و پسر در هزار و 334 پایگاه بهبود یافت .