256 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در زنجان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد صادقی ظهر شنبه در جلسه بافت فرسوده استان زنجان با اشاره به سکونتگاههای غیر رسمی گفت: 256 هکتار سکونتگاه غیر رسمی در زنجان شناسایی و پروژه هایی جهت ساماندهی آنها در نظر گرفته شده است.

صادقی اظهار داشت: زنجان جزو پنج استان برتر کشور در زمینه ساماندهی بافت های فرسوده و نوسازی واحدهای مسکونی است که محور داوود قلی – دلجویی یکی از پروژه های بزرگ بافت فرسوده در زنجان بود که مهر ماه امسال شاهد افتتاح آن بودیم.

چهار پروژه در بافت فرسوده زنجان انجام می شود

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از عقد تفاهمنامه ای بین وزارت مسکن و استان زنجان خبر داد و اظهار داشت: چهار پروژه بزرگ دیگر طی سه سال آینده در زنجان انجام می شود تا نیاز مردم در زمینه احیای بافت فرسوده به زودی برطرف شود.

صادقی با تأکید بر اینکه سکونتگاههای غیر رسمی باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد افزود: به دلیل مهاجرتهای بی رویه روستاییان و شهرهای کوچک به اطراف شهرهای بزرگ و صنعتی پدیده سکونتگاههای غیر رسمی در حوالی این شهرها شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در زمینه سکونتگاههای غیر رسمی ابتدا باید امر پیشگیری بصورت جدی مورد توجه قرار گیرد، سپس برنامه ریزی جهت ساماندهی آنها صورت بگیرد.

سالانه 6 میلیارد تومان جهت ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهر زنجان اختصاص یافت

مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری تصریح کرد: سکونتگاههای غیر رسمی بخشی از شهر هستند که با توجه به محروم تر، ضعیف تر و نیازمندتر بودن آن نیاز به خدمات بیشتر دارند و در استان زنجان یک برنامه ریزی 10 ساله جهت ساماندهی این سکونتگاه ها با اعتبار سالانه شش میلیارد تومان صورت گرفته است.

صادقی از تشکیل ستاد ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی کشور به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی و 18 وزیر دیگر خبر داد و گفت: این ستاد فعالیت خود را در زمینه توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی کشور آغاز کرده و با ادامه فعالیت آن شاهد ساماندهی هر چه بیشتر این سکونتگاهها و جلوگیری از افزایش آن در کشور خواهیم بود.

300 هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد

وی با بیان اینکه مسکن مهر یکی از طرحهای بزرگ دولت جهت رفع دغدغه و مشکل یکی از اساسی ترین نیازهای جامعه است اظهار داشت: طرح مسکن مهر با 30 هزار میلیارد تومان در حال انجام است و 300 هزار واحد مسکن مهر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی خاطر نشان کرد: 50 هزار واحد مسکن مهر سال گذشته و 140 هزار واحد در نیمه اول امسال افتتاح شد و 300 هزار واحد نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

صادقی زنجان را از استان های پیشرو در ساخت مسکن مهر عنوان کرد و افزود: نخستین افتتاح واحدهای مسکن مهر در استان زنجان صورت گرفت و این بیانگر تحقق اهداف مسکن مهر در زنجان به عنوان یکی از استان های پیشروی کشور است.

وی دولت خدمتگذار در راستای اصول چهارگانه مهرورزی، عدالت محوری، خدمت به مردم و توسعه همه جانبه کشور اقدامات بسیار شایسته ای در عرصه داخلی و خارجی انجام داده است.