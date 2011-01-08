بررسی فوری موارد اختلافی برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که پیش از ظهر امروز بعد از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: بر این اساس سه‌شنبه هفته جاری در مورد بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل خواهیم داد.

وی با بیان اینکه قرار شد کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام از نمایندگان مجلس و دولت دعوت کند تا این اختلافیه‌ها به صحن مجمع آورده شود، گفت:‌ امروز هم بعد از جلسه صبح مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون اقتصادی مجمع یکی از موارد اختلافیه را بررسی کرد تا روز سه‌شنبه هم چند جلسه برای بررسی این موضوع برگزار خواهد کرد.

رضایی در بیان علت عجله مجمع برای بررسی موارد اختلافیه مجلس و شورای نگهبان در خصوص برنامه پنجم توسعه نیز عنوان کرد: به دلیل اینکه دولت اعلام کرده است که تا برنامه پنجم توسعه به دست ما نرسد نمی‌توانیم بودجه سال آینده را اعلام کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با بیان اینکه جلسه امروز تشخیص مصلحت نظام پیرامون موضوع سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش بود، گفت: از جمله موارد آن ماده 5 بود که بحث تحول نظام برنامه ریزی آموزش و پرورش را مطرح می‌کرد.

وی با اشاره به سایر مصوبات سیاست‌های کلان نظام آموزش و پرورش عنوان کرد: موضوع نحوه ارزیابی، آزمون و ارزشیابی دانش‌آموزان در مدارس از جمله مصوبات دیگر جلسه امروز مجمع بود که نیازمند دگرگونی و تحول است.

رضایی عنوان کرد: با وجود اینکه بحث نمرات و امتحانات دانش‌آموزان مهم است اما شیوه‌های ارزیابی باید تغییراتی داشته باشد.

وی بحث ارتقاء سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش‌آموزان، تاکید بر ارتقای تربیت عقلانی و رشد بینش دینی و سیاسی دانش‌آموزان، تاکید بر رویکرد فرهنگی و تربیتی نظام آموزش و پرورش را از دیگر موارد مورد بررسی جلسه امروز مجمع به شمار آورد و افزود دانش‌آموزان نیاز به ارتقای آموزش، آداب و مهارت‌های زندگی دارند که باید به آن توجه جدی شود.

رضایی در ادامه به ماده 6 سیاست‌های کلی نظام آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: در ماده 6 بحث ارتقاء معرفت و بصیرت دانش‌آموزان برای رشد معنوی و اخلاقی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و بررسی برنامه ریزی برای رشد و شکوفایی استعدادهای فرهنگی و هنری دانش‌آموزان، بحث تاکید بر توسعه تربیت بدنی در کنار آموزش‌های دیگر در مدارس و بحث توجه به مقتضیات دوره بلوغ دانش‌آموزان و گذر موفق آنها از این دوره از دیگر مورد بررسی جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

رضایی تصریح کرد: به دلیل اینکه دانش‌آموزان در دوره بلوغ دچار تغییرات و دگرگونی‌هایی می‌شوند که اگر به آنها توجه نشود منجر به آسیب‌های اجتماعی خواهد شد به همین سبب توجه همه جانبه به مقتضیات دوره بلوغ دانش‌آموزان بسیار مهم است.