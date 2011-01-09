به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کامرانی، بابک نظافت، مهراد آتشی، جواد داوری، سعید زرقی، محمد زارعی، افشین آرایجو، جابر روزبهانی، کاوه نورافزا، محمدرضا درکی، "مارلون گارنت" آمریکایی و "شیخ سمب" سنگالی بازیکنانی هستند که همراه با صمد نیکخواه بهرامی ترکیب تیم مهرام را در سفر اردن تشکیل میدهند.
صمد نیکخواه بهرامی در حالی مهرام را در سفر به محل برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا همراهی میکند که پس از آسیب دیدگی در تیم ملی هنوز به بهبودی کامل نرسیده است.
حمیدرضا صمدزاده، سرپرست تیم بسکتبال مهرام این موضوع را تایید کرد و به خبرنگار مهر گفت: علت معرفی 13 بازیکن برای سفر به اردن نیز همین مسئله است. در صورتیکه صمد در جریان بازیها شرایط بازی را پیدا کند حتما از او استفاده خواهد شد در غیر این صورت از 12 بازیکن دیگر برای حضور در مسابقات بهره خواهیم برد.
مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا در گروه B از چهارشنبه هفته جاری در امان پایتخت اردن آغاز میشود. علاوه بر مهرام که مدافع عنوان قهرمانی غرب آسیا و آسیاست، تیمهای دانشگاه اردن، شانویل لبنان، دهوک عراق و الجیش سوریه دیگر شرکت کنندگان در این رقابتها هستند.
تیم مهرام روز چهارشنبه نخستین دیدار خود در این گروه B مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا را مقابل نماینده میزبان برگزار میکند. برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:
چهارشنبه - 22/10/89
* مهرام ایران - دانشگاه اردن
* شانویل لبنان - دهوک عراق
پنجشنبه - 23/10/89
* مهرام ایران - دهوک عراق
* الجیش سوریه - دانشگاه اردن
جمعه - 24/10/89
* مهرام ایران - شانویل لبنان
* دهوک عراق - الجیش سوریه
شنبه - 25/10/89
* الجیش سوریه - شانویل لبنان
* دانشگاه اردن - دهوک عراق
- مهرام در این روز با قرعه استراحت روبهرو است
یکشنبه - 26/10/89
* مهرام ایران - الجیش سوریه
* شانویل لبنان - دانشگاه اردن
در پایان این مسابقات چهار تیم برتر به مرحله دوم و پلیآف صعود میکنند. پیش از این تیمهای الجلا سوریه، الریاضی لبنان، ذوب آهن ایران و الریاضی اردن از گروه A موفق به صعود به مرحله دوم مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا شدند.
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