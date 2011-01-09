به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کامرانی، بابک نظافت، مهراد آتشی، جواد داوری، سعید زرقی، محمد زارعی، افشین آرایجو، جابر روزبهانی، کاوه نورافزا، محمدرضا درکی، "مارلون گارنت" آمریکایی و "شیخ سمب" سنگالی بازیکنانی هستند که همراه با صمد نیکخواه بهرامی ترکیب تیم مهرام را در سفر اردن تشکیل می‎دهند.

صمد نیکخواه بهرامی در حالی مهرام را در سفر به محل برگزاری مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا همراهی می‎کند که پس از آسیب دیدگی در تیم ملی هنوز به بهبودی کامل نرسیده است.

حمیدرضا صمدزاده، سرپرست تیم بسکتبال مهرام این موضوع را تایید کرد و به خبرنگار مهر گفت: علت معرفی 13 بازیکن برای سفر به اردن نیز همین مسئله است. در صورتیکه صمد در جریان بازی‎ها شرایط بازی را پیدا کند حتما از او استفاده خواهد شد در غیر این صورت از 12 بازیکن دیگر برای حضور در مسابقات بهره خواهیم برد.

مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا در گروه B از چهارشنبه هفته جاری در امان پایتخت اردن آغاز می‏شود. علاوه بر مهرام که مدافع عنوان قهرمانی غرب آسیا و آسیاست، تیم‏های دانشگاه اردن، شانویل لبنان، دهوک عراق و الجیش سوریه دیگر شرکت کنندگان در این رقابت‎ها هستند.

تیم مهرام روز چهارشنبه نخستین دیدار خود در این گروه B مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا را مقابل نماینده میزبان برگزار می‏کند. برنامه کامل این مسابقات به شرح زیر است:

چهارشنبه - 22/10/89

* مهرام ایران - دانشگاه اردن

* شانویل لبنان - دهوک عراق

پنجشنبه - 23/10/89

* مهرام ایران - دهوک عراق

* الجیش سوریه - دانشگاه اردن

جمعه - 24/10/89

* مهرام ایران - شانویل لبنان

* دهوک عراق - الجیش سوریه

شنبه - 25/10/89

* الجیش سوریه - شانویل لبنان

* دانشگاه اردن - دهوک عراق

- مهرام در این روز با قرعه استراحت روبه‌رو است

یکشنبه - 26/10/89

* مهرام ایران - الجیش سوریه

* شانویل لبنان - دانشگاه اردن

در پایان این مسابقات چهار تیم برتر به مرحله دوم و پلی‎آف صعود می‎کنند. پیش از این تیم‎های الجلا سوریه، الریاضی لبنان، ذوب آهن ایران و الریاضی اردن از گروه A موفق به صعود به مرحله دوم مسابقات بسکتبال باشگاه‎های غرب آسیا شدند.