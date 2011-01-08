زنجان از استانهای پیشرو در ساخت واحدهای مسکونی مهر و احیای بافتهای فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد صادقی عصر شنبه در دیدار با استاندار زنجان موفقیت این استان در این اقدامات را نشانه مدیریت موفق استاندارزنجان و همکاری و تعامل مجموعه دستگاههای ذیربط در موضوع مسکن عنوان کرد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد ملی توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی، در مرکز به ریاست وزیر مسکن و عضویت تعدادی از وزرا، یکی از اقدامات این ستاد را تدوین سند ملی راهبردی ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی عنوان کرد و ادامه داد: یکی از موضوعات مهم که در زمان حاضر در دستور کار دولت قرار دارد ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی است که در همین راستا ستادهای توانمندسازی در استانها و به ریاست استانداران و عضویت برخی دستگاههای ذیربط تشکیل می شود.

صادقی همچنین با اشاره به وظایف تعریف شده برای دستگاههای عضو در این ستاد، انجام اقدامات اساسی در راستای ارتقاء سطح سلامت، بهداشت و آموزش ساکنین این مناطق، از اهتمام دولت برای ایجاد مکانهایی به منظور آموزش مهارتهای زندگی، مهارتهای فنی و حرفه ای، ایجاد مدارس و کتابخانه در این سکونتگاهها خبر داد.

معاون وزیر مسکن افزود: پیشگیری از گسترس این سکونتگاهها و نیز اصلاح وضعیت زندگی ساکنین این مناطق در جهت ارایه خدمات مناسب به ساکنان ضروری است.

صادقی همچنین با اشاره به آزاد سازی محور دلجویی، خواستار تاکید و حمایت استاندارزنجان در زمینه جذب سرمایه گذاری در این منطقه شد و افزود: با توجه به ظرفیت موجود در این منطقه استقرار مجموعه های تجاری در این بخش علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی درشهر موجب ایجاد اشتغال و زیبا سازی دلجویی و محیط پیرامونی می شود.

استاندارزنجان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه عدم گسترش این سکونتگاهها گفت: از یکسال پیش اقداماتی در راستای محدود کردن ساخت و سازها در مناطقی از سکونتگاههای غیررسمی استان انجام که این امر نتایج بسیار مثبتی حاصل شده است.

محمد رئوفی نژاد اظهار امیدواری کرد، با حمایت های وزارت مسکن و شهرسازی در آینده نزدیک شاهد ساماندهی کامل این سکونتگاهها و بهره مندی ساکنین این مناطق از خدمات شهری باشیم.