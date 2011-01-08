ازبکستان در تور بین المللی کرمان شرکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری کرمان در حالی از پنجم تا نهم اسفندماه در شهرهای جنوبی استان برگزار می شود که مسئولین این تور پیش از این از ظرفیت پذیرش تنها 13 تیم داخلی و خارجی را در این مسابقات خبر داده‌اند.

امروز صبح تیم ملی دوچرخه سواری ازبکستان با اعلام اسامی کامل ورزشکاران خود به طور رسمی برای شرکت در تور بین المللی کرمان ثبت نام کرد.

طبق قانون اتحادیه جهانی دوچرخه سواری اعتبار بخشیدن به امتیازات یک تور و محاسبه آن در رنکینگ آسیایی و جهانی منوط به حضور حداقل پنج ملیت (پنج تیم از کشورهای مختلف) در یک تور بین المللی است.