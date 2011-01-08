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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

استاندار اعلام کرد:

یارانه یک میلیارد و 700 میلیون تومانی برای اتوبوسرانی خراسان رضوی

یارانه یک میلیارد و 700 میلیون تومانی برای اتوبوسرانی خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی از پرداخت یک میلیارد و 700 میلیون تومان یارانه به سازمان های اتوبوسرانی مشهد و شهرستانهای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر از مشهد، محمود صلاحی در حاشیه بازدید از مراحل مونتاژ و تست گرم قطار شهری مشهد با اعلام این خبر افزود: با توجه به سیاست های ابلاغی از سوی دولت و در نظرگرفتن بسته های حمایتی در حوزه حمل و نقل، هیچگونه افزایش قیمتی در حوزه حمل و نقل درون شهری تا پایان سال نخواهیم داشت.

وی افزود: به منظور جبران مابه التفاوت افزایش قیمت سوخت در اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی در استان خراسان رضوی و مشهد مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: در مشهد و شهرستان هایی که دارای حمل و نقل درون شهری تحت نظارت سازمان اتوبوسرانی می باشند به تعداد سرانه اتوبوس به آنها یارانه پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: از میزان یارانه در نظر گرفته شده، یک میلیارد و 400 میلیون تومان سهم سازمان اتوبوسرانی مشهد شده است که بابت مابه التفاوت قیمت سوخت در اتوبوس های گازوئیل و CNG سوز می باشد.

صلاحی گفت: قیمت بلیط مترو نیز طوری تعیین خواهد شد که قابل استفاده برای همه افراد جامعه باشد و این قیمت به زودی اعلام خواهد شد

کد مطلب 1227278

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