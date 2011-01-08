"زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب شامل دو نمایشنامه از نمایشنامهنویس اکسپرسیونیست روسیه است که در سالهای نخست سده بیستم نوشته شده است.
آندرییف در نمایشنامه "زندگی انسان" مراحل مختلف زندگی انسان از تولد تا مرگ را به تصویر میکشد و روایت خود را از جایگاه و تاثیر نیروهای بیرونی حاکم بر سرنوشت انسان ارائه میدهد.
در "فرمانروای گرسنگان" تقابل اجتماعی ثروتمندان و تهیدستان و پیامدهای گسترده آن به نمایش در میآید، تقابلی که در نهایت به شورش و طغیان تهیدستان میانجامد.
در نمایشنامه "فرمانروای گرسنگان" از زبان شخصیت "گرسنه" میخوانیم: نیمه شب با دختر کوچکم روی پل خیلی درازی از رودخانه رد میشدیم. چون از قبل تصمیمم را گرفته بودم، وقتی به وسط پل رسیدیم که رودخانه در آنجا عمیقتر و جریان آب شدیدتر است، گفتم: "دخترجان، نگاه کن آب آن پایین چه سر و صدایی میکند." گفت: "قدم نمیرسد مامان جان، نرده خیلی بلند است." گفتم: "من بلندت میکنم دختر جانم." و وقتی به عمق سیاهی آن پایین خیره شده بود. از آنجا پرتش کردم. همین.
نگرشهای فلسفی نویسنده در هر دو اثر در طول بیش از صد سال که از زمان نگارش آنها میگذرد همواره واکنشهای گوناگون و گاه متضادی را برانگیخته و ارزیابیهای مثبت و منفی به همراه داشته است.
کتاب "زندگی انسان و فرمانروای گرسنگان" با شمارگان 2000 نسخه در 206 صفحه و به قیمت 3500 تومان منتشر شده است.
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