اصلاح قانون اساسی سودان پس از جدایی جنوب/ جزئیات اصلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، عمر حسن البشیر در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت: دولت سودان به تعهدات خود در قبال توافقنامه صلح پایدار پایبند بود اما جبهه خلق جنوب خواهان جدایی این منطقه از سودان بود هرچند که طبق این توافقنامه دو طرف می بایست به وحدت سودان متعهد باشند.

وی افزود: رنج ها و مشکلات ناشی از جنگ و محرومیت های ساکن جنوب سودان آنها را به سوی جدایی سوق داد و جبهه خلق نیز در چنین شرایطی برای کاهش این مشکلات تلاش نکرد.

بشیر در ادامه گفت: البته توطئه هایی نیز برای جدا کردن شمال و جنوب سودان وجود داشت. این کشور تاکنون در ظاهر متحد بود و در حقیقت از زمان اعمال قانون مناطق بسته از سوی استعمار انگلیس جدا شده بود.

رئیس جمهور سودان تصریح کرد: تمامی کارمندان جنوب که در شمال سودان اشتغال دارند در صورت انتخاب گزینه جدایی پس از پرداخت حقوق کاملشان از کار برکنار خواهند شد. همچنین جنوبی های ساکن شمال پس از جدایی به افراد بیگانه و خارجی تبدیل خواهند شد، اما در عین حال برخی امتیازات آنها در شمال همچون املاک و دارایی هایشان حفظ خواهد شد اما این افراد باید ایده تابعیت دوگانه را از سر خود بیرون کنند.

وی در سخنان خود چندان به مسئله تقسیم بدهی ها نپرداخت زیرا به عقیده وی مهم لغو این بدهی ها است چرا که وجود این بدهی ها مانعی بر سر راه رشد و توسعه سودان چه بخش جنوب و چه شمال آن است.

بشیر درباره منطقه نفت خیز ابیی که شمال و جنوب سودان بر سر تصاحب آن با یکدیگر منازعه دارند گفت: ما در این زمینه به آنچه که در توافقنامه درج شده پایبند هستیم و این توافقنامه بالاتر از تمامی قوانین حتی قانون اساسی قرار دارد.

وی در ادامه نسبت به هرگونه اقدام یکجانبه جنوب سودان در این زمینه هشدار داد و اظهار داشت که این امر باعث وقوع جنگ خواهد شد.

رئیس جمهور سودان در عین حال گفت که کشورش برای برقراری روابط مستحکم و اتحاد با جنوب تلاش خواهد کرد. بشیر درباره روابط جنوب سودان با رژیم صهیونیستی تصریح کرد: ما به این روابط اهمیتی نمی دهیم مگر در صورتی که چنین رابطه ای به ضرر شمال سودان باشد. وی در این باره برخی کشورهای همسایه سودان که با رژیم صهیونیستی رابطه دارند را مثال زد که آسیبی برای سودان ندارند.

عمر البشیر خاطرنشان کرد: اصلاح قانون اساسی پس از جدایی جنوب ضروری خواهد بود و مواردی که مربوط به جنوبی ها خواهد بود از قانون اساسی حذف خواهد شد و همچنین مفادی مبنی بر اینکه اسلام دین رسمی و عربی زبان رسمی سودان خواهد بود به قانون اساسی کشور اضافه خواهد شد.

فردا 9 ژانویه (19 دی) در جنوب سودان درباره جدایی این منطقه از سودان همه پرسی برگزار خواهد شد.