710 میلیون به دانش آموزان نیازمند آمل کمک شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر لطفی پیش از ظهر شنبه در همایش روسای انجمن اولیا و مربیان شهرستان آمل با بیان اینکه این کمک ها در قالب بن های غیرنقدی شامل کیف وکفش و لباس و لوازم التحریربه دانش آموزان اهداء شد، گفت: 290 میلیون ریال ازاین اعتبار استانی، 100میلیون ریال اعتبار مجمع خیران شهرستان آمل و مابقی از محل جذب مشارکتهای مردمی ومشارکت خیران تامین شده است.

وی ادامه داد: شهرستان آمل در یکسال گذشته در جذب مشارکتهای مردمی از طریق قبض های هدیه به مدرسه به ارزش سه میلیاردریال بالاترین جذب را درمیان شهرستانهای استان داشته است.

مدیرآموزش و پرورش آمل از انجمن اولیاء و مربیان به عنوان یکی از ارکان مهم نظام آموزشی، در عرصه های مختلف آموزشی و پرورشی یاد کرد وافزود: هرچند آموزش و پرورش بزرگترین بستر تعلیم وتربیت کشور است اما زنگ تعلیم و تربیت درخانواده ها به صدا درمی آید.

لطفی با تاکید براینکه امروزخانواده ها باید در ارائه الگوهای رفتاری مناسب به فرزندان خود تلاش کنند، تصریح کرد: اوقات زیادی از وقت دانش آموزان در خانواده ها سپری می شود و این خانواده ها هستند که بیشتر باید مراقب رفت وآمدها و وضعیت رفتاری فرزندان خود باشند.

وی با اشاره به اینکه درتربیت فرزندان ودانش آموزان فقط خانواده ها چندان مقصرنیستند، اذعان کرد: البته ما هم دراین بخش کوتاهی داریم وکاستی ها موجود آموزش وپرورش دراین بخش را قبول داریم.مدیرآموزش وپرورش آمل، از اعضای انجمن اولیا و مربیان خواست برای سرنوشت فرزندانشان در مدارس دخالت کنند.

شهرستان 370هزارنفری آمل بیش از62 هزاردانش آموز دارد.