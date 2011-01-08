ارتقای گمرک گناوه موجب تحول تجارت در این بندر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، ابوالفضل اکبرپور در جمع مسئولین شهرستان گناوه اظهار داشت: گمرک این شهرستان دومین گمرک در سطح استان بوشهر از نظر حجم فعالیت تجاری از جمله در زمینه صادرات و واردات، ترانزیت و کالاهای مرجوعی است .

وی با بیان اینکه تنها نباید به ارتقای سطح گمرک گناوه بسنده کرد، اظها داشت: در کنار ارتقای گمرک باید سازمانهای همجوار شامل بنادر و دریانوردی و استاندارد ارتقا پیدا کنند تا آثار و فعالیتهای گمرک به خوبی دیده شود .

مدیرکل گمرک بوشهر با تاکید بر ارتقای زیرساختهای بندری در بندر گناوه، گفت: گمرک به تنهایی قادر به ارتقای سطح بنادر استان نیست و در این بین نیازمند همکاری و ورود دیگر دستگاههای ذی ربط در سطح بنادر استان هستیم.

اکبرپور افزود: به عنوان نمونه بندرریگ از جمله بنادر فعال این استان است اما ادارات مرتبط با فعالیتهای گمرکی و دریانوردی دراین بندر حضور مستقل ندارند و این امر موجب کند شدن فعالیتهای تجاری و گمرکی می شود .

وی با بیان اینکه درآمد گمرکات استان بوشهر در سال 88 در 9 ماهه امسال محقق شده است، اظهار داشت: درآمد 9 ماهه گمرکات استان بوشهر بالغ بر 653 میلیارد تومان بوده است که از این میزان 600 میلیارد تومان سهم گمرک بوشهر و مابقی سهم دیگر گمرکات استان است که سهم پایین دیگر گمرکات استان نسبت به گمرک بوشهر نشان دهنده پایین بودن زیرساختهای بندری در بنادر استان است که باید ارتقا یابد.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر خاطرنشان کرد: بر اساس وظیفه گمرک هرگونه تسهیلات و امکانات را در حد توان و در چارچوب قوانین باشد در اختیار تجار و بازرگانان قرار خواهیم داد.