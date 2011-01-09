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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۲۵

انگیزه‏های تفکر-39/

عشق به تفکر علت اصلی گرایش به پژوهش است

عشق به تفکر علت اصلی گرایش به پژوهش است

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران درمورد انگیزه گرایش به تفکر معتقد است علاقه و عشق علت اصلی گرایش به تفکر، اندیشه‌ورزی و پژوهش هستند.

دکتر امید مجد درباره انگیزه‎هایش درگرایش به رشته تخصصی‎اش به خبرنگارمهر گفت: درمرحله اول علاقه شخصی من به ادبیات بود که انگیزه گرایش من به سمت این رشته شد. از ابتدا به ادبیات علاقه‎مند بودم و وقتی این رشته را تحصیل کردم و بعد مدرک دانشگاهی گرفتم به خاطر شغلمان که احساس مسئولیت در قبال گسترش ادبیات و علمی کردن آن می‎کردم این انگیزه در من بیشتر شد.

این استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران درمورد مطرح بودن انگیزه‏هایش در حال حاضر هم،چنین اظهارداشت: ازعلاقه من به ادبیات و احساس مسئولیت پذیری در قبال آن نه تنها چیزی کاسته نشده است بلکه به میزان مسئولیت پذیری و علاقه‏ام، افزوده ترهم شده است.

این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات درمورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصی‎اش نیز گفت: این سؤال مبهم و گسترده است ولی تقریباً من هیچ سؤالی از رشته خودم ندارم.

کد مطلب 1227285

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