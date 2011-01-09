عشق به تفکر علت اصلی گرایش به پژوهش است

دکتر امید مجد درباره انگیزههایش درگرایش به رشته تخصصیاش به خبرنگارمهر گفت: درمرحله اول علاقه شخصی من به ادبیات بود که انگیزه گرایش من به سمت این رشته شد. از ابتدا به ادبیات علاقهمند بودم و وقتی این رشته را تحصیل کردم و بعد مدرک دانشگاهی گرفتم به خاطر شغلمان که احساس مسئولیت در قبال گسترش ادبیات و علمی کردن آن میکردم این انگیزه در من بیشتر شد.
این استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران درمورد مطرح بودن انگیزههایش در حال حاضر هم،چنین اظهارداشت: ازعلاقه من به ادبیات و احساس مسئولیت پذیری در قبال آن نه تنها چیزی کاسته نشده است بلکه به میزان مسئولیت پذیری و علاقهام، افزوده ترهم شده است.
این محقق و پژوهشگر حوزه ادبیات درمورد پرسشهای اصلی وی در رشته تخصصیاش نیز گفت: این سؤال مبهم و گسترده است ولی تقریباً من هیچ سؤالی از رشته خودم ندارم.
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