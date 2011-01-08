ایجاد محیطهای نشاط آور راهی برای مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان مصطفی بهبهانی شنبه در جلسه علنی شورای شهر اظهار داشت: با بازدید از صنایع اپتیک شاهد محیط‌های شبیه سازی و مجازی بودم که می تواند کارهای فرهنگی را اثر بخش‌تر کند.

وی افزود: در حال حاضر دشمن از طریق جنگ نرم و با مدد گرفتن از بازیها، فیلمها و محیطهای مجازی فرهنگ و آرمانهای جوانان ایرانی را هدف قرار داده و ایجاد محیطهای شبیه سازی شده و مجازی علاوه بر مقابله با جنگ نرم جهت نشاط نیز موثر است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان همچنین در خصوص وضعیت دفاتر کارگزینی خاطرنشان ساخت: آیین نامه قبلی دفاتر کارگزینی با اصلاحات انجام شد ولی به علت طولانی شدن زمان انجام قوانین وضعیت دفاتر در حال حاضر مطلوب نیست.

وی در زمینه رعایت کد تفضیلی نیز گفت: رعایت کد تفصیلی که در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده است ولی به تازگی شاهد شکست شدن این میثاق هستیم.

بهبهانی همچنین با اشاره به تاریکی پارکها در راستای اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزود: هدف اصلی هدفمندسازی یارانه‌ها مصرف نکردن نیست بلکه درست مصرف کردن است و نباید با تاریکی پارکها به عدم امنیت در پارکها افزوده شود.