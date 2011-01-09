برگزاری آزمون استخدامی برای برخی از معلمان حق التدریس

احمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق قانون مجلس در پانزدهم مرداد سال 1388، معلمان با مدرک کاردانی باید سابقه پنج سال تدریس مداوم و معلمان دارای مدرک کارشناسی باید سابقه چهار سال تدریس مداوم تا زمان تصویب قانون را در سوابق خود کسب کرده بودند تا آموزش و پرورش آنها را استخدام می کرد.

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: عده زیادی از معلمان حق التدریس در زمان تصویب این قانون، شامل آن نمی شدند و به همین دلیل مجلس بار دیگر در اوایل دی ماه امسال، قانونی را در مجلس برای بقیه معلمان تصویب کرد.

وی گفت: به موجب قانون اخیر، معلمان حق التدریسی که سابقه تدریس آنها طی یک سال گذشته به حد نصاب رسیده به استخدام آموزش و پرورش در می آیند و مابقی نیز باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.

حیدری با بیان اینکه به معلمان حق التدریس که باید در آزمون استخدامی شرکت کنند به ازای هر سال تدریس 5 امتیاز داده می شود، گفت: این معلمان با شرکت در آزمون استخدامی در اولویت استخدام نسبت به نیروهای آزاد قرار می گیرند.

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش درباره زمان دقیق و نحوه برگزاری آزمون توضیحی نداد.

به گفته حیدری، درصورت تایید قانون اخیر در شورای نگهبان، وزارت آموزش و پرورش تا سه سال آینده فرصت دارد 34 هزار معلم حق التدریسی دیگر را استخدام کند.

وزارت آموزش و پرورش ظرف دو سال گذشته 26 هزار معلم حق التدریس را استخدام کرده است.