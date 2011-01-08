صالحی درباره مشخص شدن سرنوشت عسگری اظهار امیدواری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با خانواده علیرضا عسگری مقام سابق وزارت دفاع کشورمان ضمن اشاره به فعالیتهای انجام گرفته توسط وزارت امور خارجه افزود: علاوه بر نامه هایی که برای دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ ارسال کردیم موضوع را در کمیته حقوقی در دست پی گیری داریم و امیدواریم به نتایج خوبی دست یابیم.

سرپرست وزارت امور خارجه پی گیری سرنوشت علیرضا عسگری و چهار دیپلمات ایرانی ربوده شده در لبنان را وظیفه اصلی وزارت امور خارجه دانست و گفت: این کار را بر اساس تکلیفی که برعهده داریم انجام می دهیم و قول می دهم با جدیت و با استفاده از کلیه امکانات این پرونده را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنیم و با صبر و حوصله و درچارچوب قوانین بین المللی تا تکلیف ربوده شدگان روشن شود موضوع را دنبال نمائیم.

وی افزود: ما باید مقتدرانه، صبورانه، با استدلال و منطق، وجدان مردم را در جهان بیدار کنیم، لذا این پرونده در وزارت خارجه تا حصول نتیجه باز خواهد بود.

خانواده علیرضا عسگری نیز در این دیدار ضمن تشکر از صالحی به خاطر اقدامات اخیر وزارت خارجه اظهار داشتند: روند شروع شده از سوی وزارت امور خارجه را به فال نیک می گیریم و از پیگیریهای صورت گرفته از طریق سازمان ملل و صلیب سرخ تشکر می کنیم و امیدواریم این کار با جدیت پی گیری شود .