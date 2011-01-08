موافقت شورای نگهبان با اصلاحات مجلس در زمینه دانشجوی پولی

علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از تایید این دو تبصره توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت: در این اصلاحیه آمده است ورود دانشجویان پولی به دانشگاهها باید بر حسب آزمون و شرایط سازمان سنجش صورت پذیرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نیاز است تا این روند از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سایر حوزه های بازرسی پایش شود، اظهار داشت: علت این پایش جلوگیری از تخلفات روسای دانشگاهها است، زیرا پذیرش دانشجوی پولی امری در ظاهر خوشایند است و برخی دانشگاهها ممکن است به منظور رفع مشکلات مالی خود اقدام به تخلفاتی در پذیرش دانشجوی پولی کنند.

سلیمی افزود: تا پیش از اصلاح این تبصره در شورای نگهبان و صحن علنی مجلس شورای اسلامی، روسای دانشگاهها مجاز بودند دانشجوی پولی را بدون آزمون و مازاد بر ظرفیت خود جذب کنند که با اضافه کردن دو تبصره به این ماده، بند 24 اصلاح شد.

به گزارش مهر، براساس مواد اصلاح شده در مصوبه دانشجویان پولی، نحوه پذیرش دانشجوی موضوع بندهای "ح" و "ی" این ماده در مقاطع مختلف به پیشنهاد هیئت امنای دانشگاهها و موسسات یاد شده و حسب مورد با تایید وزارتخانه های ذیربط با رعایت قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها خواهد بود.

در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت های جدید از طریق امتحانات ورودی موسسات یاد شده با در نظر گرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

همچنین بر اساس تبصره دیگری مقرر شد مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع بندهای "ح" و "ی" این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر شود.