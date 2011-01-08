گسترش همکاری با سرمایه گذاران در البرز با جدیت دنبال شود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: رشد و توسعه استان البرز نیازمند تسهیل امر سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران است و این افراد باید بتواند با فراغ بال کافی به امر سرمایه گذاری بپردازند و موانع موجود بر سر راه آنها برداشته شود.

وی ادامه داد: درعین حال لازم است پتانسیلهای سرمایه گذاری در استان البرز به بهترین نحو شناسایی شود و در این خصوص به همه اولویتهای مهم توجه جدی و کافی داشته باشیم و طبق آنها عمل کنیم.

این مسئول عنوان کرد: سرمایه گذاری همواره از بخشهای مهم برای رشد و توسعه است و اگر به درستی انجام شود، بسیاری از مشکلات به خودی خود حل خواخند شد و شاهد حاصل شدن نتایج بسیار مطلوب و راهگشا خواهیم بود.

دستگاه های ذیربط برای ارتقای کمی و کیفی سرمایه گذاری وارد عمل شوند

وی اظهار داشت: دستگاه های ذیربط در استان تازه تاسیس البرز باید در جهت ارتقای کمی و کیفی امر سرمایه گذاری در این استان وارد عمل شوند و تا حد ممکن با سرمایه گذاران ارتباط و تعامل مطلوب برقرار شو تا به نتایج مطلوب دست یابیم.

نماینده کرج در خانه ملت یادآور شد: لازم است افرادی که آورده بیشتری دارند، وارد امر سرمایه گذاری شوند و تعامل با آنها قطع نشود تا آنها به کار دلگرم شوند و شاهد شروع و پیشرفت پروژه های بزرگ در سطح استان باشیم.

اکبریان افزود: همکاری با سرمایه گذاران یک ضرورت بسیار مهم است و نباید به این امر به عنوان امری غیرضروری و کم تاثیر نگاه کنیم بلکه باید همواره جنبه ها و آثار بسیار مثبت سرمایه گذاری را به یاد داشته باشیم و طبق این امر عمل کنیم.