تعداد آمبولانسهای هلال احمر نسبت به سال گذشته دو برابر شد

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: افزایش تعداد آمبولانسها کمک می کند تا فعالیتهای امدادرسانی با تاثیرگذاری بیشتری انجام شود و در مواقع بروز حوادث بتوانیم خدمات دهی مطلوبتری داشته باشیم.

وی ادامه داد: به دنبال تلاشها موفق شدیم تعداد آمبولانسهای هلال احمر را به حدود برابر برسانیم که این امر بسیای از نیازها را پاسخ داده و فعالیتهای امدادرسانی را بیش از پیش تسهیل کرده است.

این مسئول بیان کرد: آمبولانسها در زمان بروز حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای بر عهده دارند و امدادرسانی به بسیاری از نقاط آسیب دیده به کمک آنها انجام می گیرد که این امر بسیار قابل توجه است.

حدود 750 دستگاه آمبولانس در کل کشور داریم

وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: حدود 750 دستگاه آمبولانس در کل کشور داریم و در صورت نیاز لازم است این تعداد افزایش یابد و به میزان مناسب برسد تا امداد و نجات تسهیل شود.

اکبری افزود: قرار است این تعداد افزایش یابد و به هزار دستگاه برسد که تحقق این امر از بسیاری از مشکلات و موانع امدادرسانی می کاهد و مانع به وجود آمدن مشکلات جدید می شود.

وی اضافه کرد: تعداد قابل توجهی نیروی داوطلب با هلال احمر همکاری دارند و در مواقع بروز حوادث، در امر امدادرسانی به کمک این نهاد می آیند که تلاشهای این نیروها قابل تقدیر است.

این مسئول اضافه کرد: امدادرسانی به نقاط صعب العبور به کمک موتورهای امداد و بالگردها انجام می شود و فعالیت آنها مکمل فعالیتهای آمبولانسها است.