المپیادها نماد سرمایه گذاری ورزش همگانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در نور، سید مهدی میررکنی پیش از ظهر شنبه در دومین روز المپیاد ورزشی وزارت نفت افزود: المپیادهای وزارت نفت، اوج فعالیت ورزش همگانی انجام شده در یک سال فعالیت در صنعت نفت هستند.

وی تصریح کرد: ورزشکارانی که در این میدان به رقابت می‌پردازند منتخبان رقابت هایی هستند که در در سال در سطح شرکت‌ها، استان ها و حتی شهرستان‌ها شده و می‌توان گفت این رویداد کشوری در سطح صنعت نفت در بهترین سطح فنی خود پیگیری می‌شود.

وی اظهارداشت: المپیادهای صنعت نفت نماد سرمایه گذاری بخش همگانی هستند و ما در اینجا بازتاب هزینه کرد و برنامه ریزی های انجام شده در حوزه ورزش همگانی را مشاهده و ارزیابی می کنیم.

میر رکنی تاکید کرد: از برگزاری هرساله این المپیادها در بخش‌های مختلفی چون کارمندان، فرزندان، جانباران، بانوان و پیشکسوتان این انتظار را داریم که باعث تشویق و ترغیب و پیشرفت ورزش همگانی در میان خانواده بزرگ صنعت نفت شود.

وی با بیان اینکه اداره کل ورزش وزارت نفت در تمامی مراحل برگزاری این مسابقات نظارت می کند، ادامه داد: تمام سرفصل های مشخص است و ما بر اینکه این رویداد در قالب و چهارچوب های مشخص شده نظارت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: همین طور تلاش می کنیم تا با حضورمان در تمامی مراحل برگزاری این المپیاد بر اجرای صحیح مسابقات دقت کنیم تا از نورم های دیده شده در دستور العمل برگزاری المپیادهای وزارت نفت منحرف نشود.

ناظر اداره کل ورزش وزارت نفت در مسابقات ورزشی، خاطرنشان کرد: رقابت های ورزشی در سطح وزارت نفت به صورت چرخشی میان شرکت های اصلی میزبانی می شود و این مسئله باعث می شود تا هم تمامی شرکت ها شانس میزبانی را داشته باشند و تجربه آنها در این زمینه بیشتر شود، همچنین در کنار آن این مسئله باعث خواهدشد تا نقاط قوت المپیادها روز به روز بیشتر شود.