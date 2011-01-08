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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

علی کریمی:

تابع نظر مدیریت باشگاه استیل آذین هستم/ اختصاصی تمرین می‌کنم

تابع نظر مدیریت باشگاه استیل آذین هستم/ اختصاصی تمرین می‌کنم

هافبک تیم فوتبال استیل آذین ضمن رد صحبت‌هایی که اخیرا از سوی وی در برخی رسانه‌ها مطرح شده است، گفت: تابع نظر مدیریت باشگاه هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پس از اینکه بدون هماهنگی با مسئولان باشگاه استیل آذین به عنوان میهمان در بازی تیم الاهلی با میلان حضور یافت، از تمرینات این تیم توسط کادر فنی منع شد.

در این مدت مصاحبه‌های زیادی از قول وی منتشر شد که علی کریمی در خصوص آنها گفت:‌ آنچه باعث نگرانی من شده انتشار برخی مصاحبه‌های خیالی و مطرح کردن مسائل غیرواقع بوده که بعضی رسانه‌ها به استناد شنیده‌های خود آنها را انتشار می‌دهند.

وی که بلافاصله پس از بازی تیم‌های الاهلی و میلان به تهران بازگشت و با صراحت تاکید کرد: تا امروز با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکرده یا اظهارنظری نداشته ام.

کریمی در مورد جلوگیری از حضورش در تمرینات تیم استیل آذین اظهار داشت: تابع مدیریت باشگاه هستم و در حال حاضر تمرینات خود را بصورت انفرادی ادامه می‌دهم.

کاپیتان دوم تیم فوتبال استیل آذین همچنین خاطرنشان کرد: قطعا پس از مشخص شدن وضعیتم اگر لازم باشد حرف می‌زنم.

علی کریمی پس از اینکه به عنوان میهمان در بازی تیم‌های فوتبال الاهلی با میلان حضور یافت، از سوی حسین هدایتی مالک و علی پروین رئیس سازمان فوتبال باشگاه استیل آذین از حضور در تمرینات این تیم منع شد.

کد مطلب 1227300

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