پیشرفت های جدید سپاه در طراحی و ساخت سامانه های مدرن

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا مبنی بر اینکه ایران توازن قدرت در منطقه را برهم زده است تصریح کرد:جمهوری اسلامی ایران در طول 31 سال گذشته تا کنون نه تنها برهم زننده توازن و وحدت منطقه نبوده بلکه به دلیل تلاش برای ایجاد وحدت بین ملت های اسلامی همواره مورد حمله دشمنان قرار گرفته است.

وی کشتار میلیونها انسان بی گناه در منطقه را حاصل تجاوز و اشغال افغانستان و عراق توسط امریکاییها و نیز جنایت های آنها در لبنان و فلسطین خواند و افزود:دخالت ها و جنگ افروزی های آمریکایی ها در خاورمیانه تا کنون باعث برهم خوردن توازن، سلب آرامش و متزلزل شدن منافع مشترک ملت های منطقه شده است.

همسایگان منطقه خلیج فارس اعضای یک خانواده هستند

دریادار فدوی کشورهای منطقه بویژه همسایگان ایران در منطقه خلیج فارس را اعضای یک خانواده معرفی کرد و ادامه داد: کشورهای این منطقه به لحاظ مشترکات اسلامی و منافع مشترک فراوانی که دارند اعضای یک خانواده هستند و قدرتمند بودن هریک از این اعضا موجب افزایش قدرت مجموعه این خانواده خواهد شد، بنابراین قدرتمندی ایران باعث ارتقای قدرت منطقه خلیج فارس و ایجاد امنیت پایدار در این شاهراه حیاتی انرژی دنیا می شود.

به دنبال گسترش روابط با همسایگان جنوبی هستیم

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به سفر اخیر ناوگروه سپاه به قطر گفت: این سفر سه روزه شروعی دوباره را برای افزایش و توسعه دامنه دوستی ها و وحدت بین کشورها ی مسلمان منطقه، رقم زد و به رغم تلاش های گسترده دشمنان فرامنطقه ای برای القای پروژه ایران هراسی و بویژه سپاه هراسی شاهد حرکتی نو از سوی سپاه جهت افزایش همکاری ها در منطقه بودیم.



وی افزود: بالا بودن حجم برنامه ها و فعالیت های نیروی دریایی سپاه و همچنین تلاش های تفرقه انگیزانه آمریکا،انگلیس و هم پیمانانشان انجام این سفرها را به تاخیر انداخته بود ولی سپاه مصمم به گسترش روند تعاملات و ارتباطات خود در سطح منطقه است.

تمایل کشورهای منطقه برای رزمایش های مشترک



دریادار فدوی در ادامه این گفت و گو به تمایل کشورهای منطقه برای انجام رزمایش های مشترک در خلیج فارس اشاره کرد و اظهار داشت:از آنجایی که گام نهادن در راه افزایش وحدت بین مسلمین مورد رضای خداوند متعال و باعث فراوانی برکات است،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشورهای منطقه دعوت کرده تا رزمایش های مشترکی را برای ایجاد امنیت پایدار و ارتقای وحدت و تعاملات کشورها درخلیج فارس برگزار نمایند که این دعوت نیز با استقبال زیادی مواجه شده است گرچه در گذشته نیز شاهد حضور برادران عمانی،قطری و عراقی در رزمایش های خود بوده ایم.



وی ادامه داد: در آینده نزدیک شاهد افزایش همکاری ها و انجام رزمایش بین کشورهای مشترک المنافع در خلیج فارس خواهیم بود و این امر به دشمنان امنیت و منافع منطقه خواهد فهماند که جایگاهی در این منطقه ندارند.

تعامل منطقه ای آینده دنیا را تضمین می کند



فرمانده نیروی دریایی سپاه تعامل و همکاری کشورهای همسایه خلیج فارس را عاملی اساسی برای تضمین آینده انرژی دنیا عنوان کرد و گفت: دنیا به یک وابستگی غیر جایگزین در خلیج فارس مبتلا شده و انرژی موجود در این منطقه نقشی موثر در تامین انرژی کشورهایی است که اقتصاد خود را بر پایه نفت و گاز بنا نهاده اند.



وی افزود: اگر کشورهای منطقه تعامل و روندی عادلانه و صحیح را با کشورهای دنیا در راستای تامین انرژی و همچنین برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه برقرار نمایند، مسلماً قدرت های فرا منطقه ای که در فکر ادامه سلطه خود بر ذخایر انرژی دنیا هستند توفیقی به دست نخواهند آورد و این همان چیزی است که تامین کننده منافع کشورهای منطقه است.

پروژه سپاه هراسی ناکام مانده است



دریادار فدوی تلاش دشمنان اسلام برای ایران هراسی و بویژه سپاه هراسی را اقدامی ناکام و بی نتیجه خواند و یادآور شد:روابط عینی بین ایران و کشورهای منطقه نمونه بارز شکست پروژه ها و توطئه های مداوم دشمنان اسلام و انقلاب برای تفرقه و دوری مسلمین از هم بود که پیام روشن و اساسی آن برای سلطه طلبان، اقتدار روزافزون نظام مقدس جمهوری اسلامی و برای کشورهای منطقه نیز افزایش قرابت، دوستی و ارتباط فی مابین است.



وی تصریح کرد:هر روزی که به آینده قدم می گذاریم شاهد افزایش تمایل برادران مسلمان خود در عمان،قطر، بحرین و دیگر کشورهای منطقه برای همکاری و تعامل با سپاه هستیم که این امر ناکامی هرچه بیشتر دشمن را نمایان می سازد.



موشک های سپاه تمام منطقه را تحت پوشش قرار می دهد



فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره به توان بسیار بالای سپاه در پوشش دفاعی منطقه خلیح فارس گفت: مجموعه ها و سیستم های سطحی، زیر سطحی و بالای سطحی و نیزسامانه های ساحل به دریای سپاه با بردهای بسیار زیاد خلیج فارس،دریای عمان و سطح منطقه را تحت پوشش قرار داده و این امر نشان دهنده قدرت و آمادگی فوق العاده و بالای سپاه در دفاع از هرگونه تعرض و تجاوز است.



وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال افزایش وحدت بین کشورهای مسلمان منطقه است و در این راستا در تلاش بوده تمامی ظرفیت ها و فرصت ها را فعال و برای تعمیق این وحدت به کار گیرد.



دریادار فدوی تجهیزات و سامانه های بکار رفته در سلسله رزمایش های پیامبراعظم (ص) را تنها بخش کوچکی از توان و قابلیت گسترده دفاعی سپاه عنوان کرد و اظهار داشت: بر اساس آیه شریفه « واعدوا لهم مااستطعتم من قوه» روندی را از زمان دفاع مقدس تا کنون پیش گرفته ایم تا با استطاعت بالا و بهره گیری از توان بومی، دشمنان خود را در هر مرحله بازدارندگی زمین گیر کرده و از هر گونه تجاوز و تعرض به سختی پشیمان کنیم.