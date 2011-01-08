شهرستان ساوجبلاغ نیازمند احداث کتابخانه عمومی مجهز است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساوجبلاغ افزود: در حال حاضر کتابخانه عمومی بسیار مجهز در سطح شهرستان نداریم که این امر بر مشکلات می افزاید و باید مورد توجه قرار گیرد تا برنامه ریزی برای رفع این مشکل انجام شود.

وی ادامه داد: ساوجبلاغ جمعیت قابل توجهی را در خود جای داده که این امر، ضرورت تامین امکانات فرهنگی از جمله احداث کتابخانه عمومی مجهز در آن را بیش از پیش آشکار می کند.

این مسئول گفت: از همه دستگاه های فرهنگی ذیربط می خواهیم که در خصوص تامین امکانات فرهنگی مورد نیاز و کافی در ساوجبلاغ وارد عمل شوند و در این خصوص تعامل و همکاری نزدیکی با فرمانداری داشته باشند تا به کمک هم از میزان خلاها بکاهیم.

احداث مجتمع فرهنگی از مشکلات ساوجبلاغ می کاهد

حدادی اظهار داشت: احداث مجتمع فرهنگی از مشکلات ساوجبلاغ می کاهد و باعث می شود تا بخشی از نیازهای فرهنگی این شهرستان پاسخ داده شود و به این ترتیب، مشکلات جدید به وجود نیاید.

وی خاطرنشان کرد: این مجتمع فرهنگی ساخته می شود و باید تلاشها افزایش یابد تا این پروژه با بالاترین کیفیت ساخته شود و روند احداث آنها نیز بسیار کیفی باشد ضمن اینکه تلاش برای تسریع در احداث و تکمیل آن نیز ضروری است.

این مسئول افزود: لازم است در زمینه تامین امکانات، نیازهای شهرستان ساوجبلاغ را در نظر داشته باشیم و این امکانات به تناسب جمعیت مهیا شود تا به کمک آنها بتوانیم بسیاری از خلاها را رفع کنیم و از مشکلات مردم منطقه بکاهیم.