سایت رژیم صهیونیستی به ترور علیمحمدی و شهریاری اعتراف کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان امروز شنبه در مراسم اولین سالگرد شهادت دکتر علیمحمدی و چهلمین روز شهادت دکتر شهریاری در مسجد دانشگاه تهران افزود: اگر در رشته تخصصی شهید شهریاری 5 نفر در کشور سرآمد باشند یکی از آنها دکتر شهریاری بود.

حجت الاسلام محمدیان "عشق به شهادت" را از نکات بارز شخصیت شهید شهریاری عنوان کرد و گفت: می گویند در چند سال اخیر هر روز که شهید شهریاری از منزل بیرون می آمده غسل شهادت می کرده است.

وی اضافه کرد: پایگاه علمی شهید شهریاری و آمادگی این استاد شهید برای شهادت از برکات روح مطهر امام راحل است که چنین شخصیت هایی برای مکتب اهل بیت (ع) تربیت کردند.

حجت الاسلام محمدیان با بیان اینکه تمام وجود شهید شهریاری "امید" بود، گفت: همکاران شهید شهریاری عنوان می کنند یک بار هم پیش نیامده که از وی کلمه "نمی توانیم" و "نمی شود" بشنوند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها افزود: شهید شهریاری در تحقیقات و بحث هایی که با شاگردان و همکارانش داشته است بسیار امیدوارانه رفتار می کرده است.

وی شهادت دکتر علیمحمدی و دکتر شهریاری را "اعجاز خون" نامید و گفت: اعجاز خون را در دانشگاهها نیز شاهد بودیم و خون علیمحمدی ها و شهریاری ها جوانان کشور را چنان در سنگر جهاد علمی مصمم می کند که در آینده ای نزدیک صدها شهریاری را شاهد خواهیم بود.