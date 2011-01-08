به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال امید کشورمان که خود را برای مرحله سوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن و دیدار برابر قرقیزستان آماده می کند، روز 20 بهمن‌ماه در تهران به مصاف تیم فوتبال امید قطر خواهد رفت.

همچنین به گفته هومن افاضلی سرمربی تیم فوتبال امید، فدراسیون فوتبال در تلاش است تا تیم امید یک دیدار تدارکاتی را نیز مقابل تیم امید روسیه برگزار کند که هنوز توافقات لازم بر روی زمان برگزاری این دیدار صورت نگرفته است.

تیم امید کشورمان روز جمعه در دیداری تدارکاتی مقابل تیم لیگ برتری صبای قم با نتیجه 2 بر یک تن به شکست داد.

تیم فوتبال امید خود را برای نخستین دیدار رفت مرحله سوم مقدماتی المپیک لندن که روز 4 اسفند برگزار خواهد شد، آماده می کند. دیدار برگشت تیم امید روز 18 اسفند برگزار می شود.