مجلس باید بر عملکرد دولت در حوزه سیاست خارجی نظارت کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نشست خبری پیش از ظهر امروز شنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه ارزیابی مجمع از تعیین نمایندگان ویژه یا همان مشاوران در عرصه سیاست خارجی کشور که به عقیده برخی از صاحب نظران موجب برخی موازی کاری با دستگاه دیپلماسی کشور خواهد شد، گفت: نظارت مجمع بیشتر بر سیاست‌های کلی وزارت امور خارجه کشور است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سیاست‌های کلی وزارت امور خارجه موضوعات تعامل سازنده، عملکرد براساس حکمت، عزت و مصلحت و همچنین ایجاد همگرایی بین کشورهای اسلامی در نظر دارد، گفت: مجمع اگر بخواهد نظارتی داشته باشد این نظارت در قالب سیاست‌های کلی خواهد بود اما این نظارت بر عهده مجلس شورای اسلامی است. به عبارت دیگر باید بین دولت و مجلس این موضوعات حل و فصل گردد زیرا اگر مجمع وارد این موضوعات شود اداره کشور دارای پیچیدگی‌هایی خواهد شد.

وی در ادامه در مورد انتقاد برخی از افراد از تاخیر برخی از مصوبات مجمع نیز گفت: ما انتظار داریم هر کسی که نقدی درباره مجمع دارد بیان کند. اما از سوی دیگر هم انتظار داریم بر نقاط مثبت مجمع که در انجام موارد اختلافی و کارهای دولت و مجلس داشته تاکید شود.

رضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام را سریع‌ترین نهاد پاسخگو در کشور به شمار آورد و افزود: در حدود یک سال بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس به طول انجامیده است در حالی که مجمع آن را ظرف کمتر از یک هفته بررسی خواهد کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مخالفت دولت با مصوبه مجمع در مورد بانک مرکزی نیز گفت: امروز در جلسه مجمع نمایندگان دولت حاضر بودند و نظرات خود را داشتند اما به این موضوع وارد نشدیم.

وی اضافه کرد: البته امروز جلساتی با نمایندگان دولت و مجلس در مجمع تشکیل خواهد شد تا فردا نتایج این جلسه در کمیسیون اقتصادی مجمع مطرح شود تا نهایتاً بتوانیم نتایج کلی را در صحن علنی مجمع مطرح کنیم.

رضایی در ادامه در مورد سرانجام مصوبه مبارزه با مفاسد اقتصادی مجمع نیز گفت: مجمع از ابتدای تشکیل تا کنون بیش از 130 مورد اختلافیه‌ مجلس با شورای نگهبان را حل و فصل کرده که 98 درصد این موارد را کمتر از دو ماه به مجلس منعکس نموده است و تنها بررسی 2 درصد از این موارد اختلافیه‌ها بین مجلس و شورای نگهبان به بیش از دو ماه به طول انجامیده است.

وی در بیان علت طول کشیدن برخی از این موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان گفت: علت طول کشیدن برخی از این موارد اختلافیه بین مجلس و شورای نگهبان به دلیل پیچیدگی‌هایی است که در این موارد وجود دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی موارد اختلافیه بین مجلس و شورای نگهبان در مورد برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و افزود: به دلیل اینکه اگر مجمع فقط به موادی از این لایحه که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان واقع شده است توجه کند و آنها را حل و فصل کند و دیگر جوانب را رعایت نکند ممکن است آسیبی به اقتصاد کل کشور وارد شود لذا ما نظرات کارشناسان و نهادهای مختلف کشور را در این رابطه اخذ کردیم که این موضوع باعث تاخیر در بررسی سیاست‌های کلی سلامت نظام اداری شد.

وی با بیان اینکه البته بررسی سیاست‌های کلان امنیت فضای تبادل اطلاعاتی و چند دستور کار دیگر باعث این تاخیرات شده است، گفت: بعد از بررسی و تصویب سیاست‌های کلان نظام آموزش و پرورش، سیاست‌های کلی سلامت نظام اداری را که مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از شاخه‌های آن است مورد بحث و بررسی در مجمع قرار خواهد گرفت.

رضایی تصریح کرد: در این رابطه اگر نیاز بود نامه‌ای به مقام معظم رهبری می‌نویسم و اگر نیاز نبود مجمع مستقیماً دخالت می‌کند و تا پایان سال نتیجه بررسی این لایحه را به مجلس اعلام خواهد کرد.

وی همچنین در مورد سیاست‌های کلان جمعیتی که از سویی رئیس جمهور اظهار می‌دارد که شعار "دو بچه کافی است" موجب انقراض نسل می‌شود و از سویی دیگر مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع سیاست "دو بچه کافی است" را مطابق سیاست‌های کلی کشور می‌داند، گفت: ما تا کنون بحث میزان جمعیت در مجمع نداشته‌ایم تا سیاست‌های کلی ای را در این زمینه به تصویب برسانیم. لذا در این مورد مجمع نظری ندارد و اگر افرادی اظهار نظر کنند نظر شخصی آنها خواهد بود و ربطی به مجمع نخواهد داشت. ضمن اینکه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع نیز یک مرکز مطالعاتی است و کارهای کارشناسی انجام می‌دهد و تا زمانی که این موضوع در مجمع به تصویب نرسد اظهار نظر این مرکز نظر مجمع نخواهد بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد عدم شرکت رئیس جمهور در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: در آیین نامه مجمع در خصوص حضور سران سه قوه در جلسات مجمع عنوانی نیست و آیین‌نامه مجمع در این مورد مسکوت مانده است.

وی با تاکید بر اینکه باید اصلاحی بر روی آیین‌نامه مجمع صورت گیرد و به تصویب مقام معظم رهبری برسد، گفت: با این حال وزرا همکاری خوبی با مجمع دارند و در بسیاری از جلسات مجمع شرکت می‌کنند اما انتظار ما از دولت بیش از این است.