تور تهرانگردی با دوچرخه در شرق پایتخت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه با اعلام این مطلب گفت: این تور با حضور 20 دوچرخه سوار از محل شهرداری منطقه 8 به مقصد ابن بابویه برگزار شد.

محمد مهدی شادالوئی گفت: تختی گوهری بود از عصاره شرف و متانت و ورزشکاری کامل و مردمی و دارای شخصیت جهانی که سخن گفتن درباره او کار بسیار دشواری است.

وی افزود: تختی پوریای ولی عصر خویش بود و ورزشکاران باید از تختی الگو بگیرند همانگونه که او به امیرالمومنین (ع) اقتدا می کرد.

شادالوئی در ادامه به افزایش خانه های دوچرخه در شرق تهران اشاره کرد و گفت: تا پایان سال جاری تعداد خانه های دوچرخه به 50 عدد می رسد.

وی با اشاره به دوچرخه های دنده ای در خانه های دوچرخه منطقه 8 افزود: این دوچرخه ها که نارنجی رنگ هستند، سبک تر نسبت به دو چرخه های قبلی هستند.

شهردار منطقه 8 گفت: دوچرخه به عنوان یک وسیله حمل و نقل پاک نقش به سزایی در کاهش آلودگی هوا، روان شدن ترافیک و سلامت شهروندان دارد.

وی در خصوص نحوه عضویت در خانه های دوچرخه شهرداری منطقه 8 افزود: شهروندان می توانند با مراجعه به خانه دوچرخه و ارایه کپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس فرم های مربوطه را تکمیل کنند و 72 ساعت بعد کارت هشمند جهت استفاده از دوچرخه دریافت کنند.