بودجه طرح آتیه مهر تامین نشد/ سیر نزولی فروش املاک مازاد بانکها

به گزارش خبرنگار مهر، جمال دامغانیان امروز در حاشیه همایش تجربه سیاست گذاری پولی در کشورهای اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روز دوشنبه هفته جاری پاکتهای مزایده بخش دیگری از املاک مازاد بانکها به میزان 240 قطعه بازگشایی خواهد شد، اعلام کرد: گرچه قیمت و ارزش پایه املاک مازاد بانکها کارشناسی شده است اما قیمت نهایی در مزایده مذکور نهایی خواهد شد.

املاک مازاد بانکها

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) با بیان اینکه املاک مازاد بانکها به میزان قابل ملاحظه نیست، گفت: بخش فروش املاک مازاد بانکها با توجه به رکودی که هم اکنون در بخش مسکن وجود دارد، سیر نزولی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه سیر نزولی فروش املاک مازاد بانکها ارتباطی به خود بانکها نداشته و شرایط بازار این امر را برای آنها رقم زده است، تصریح کرد: بانکها بسیاری از املاک مازاد خود را بارها برای فروش گذاشته اند اما با کاهش تقاضا مواجه شده اند.

دامغانیان ادامه داد: بانکها کارخانه داران خوبی نیستند، به علاوه آنها نمی توانند املاک مردم را نزد خود نگه دارند، بلکه اگر بانکها املاک مردم را به ملکیت خود در می آورند صرفا به جهت وصول مطالباتشان است.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) با تاکید بر اینکه املاک مازاد بانکها به میزانی نیست که بتوانند به عنوان افزایش سرمایه از آن بهره بگیرند، گفت: این اتفاق در حالی می تواند رخ دهد که بانکها مکانهای فعلی خود را هم برای فروش در نظر بگیرند.

وی ادامه داد: اگر مجلس افزایش سرمایه بانکها از طریق فروش املاک مازاد را مد نظر قرار داده است، شاید منظور املاک تملیکی بانکها باشد و یا اینکه ممکن است بانکها آمارهای درستی از املاک مازاد خود ارائه نکرده و یا از ارائه آمار طفره رفته باشند.

دامغانیان با بیان اینکه در اسفندماه نیز یک مزایده دیگر برای فروش املاک مازاد بانکها برگزار خواهد شد، تصریح کرد: به نظر می رسد که با وضعیت رکود بازار این اتفاق برای فروش املاک مازاد بانکها موثر واقع نشود، البته با مشارکت بانکها تغییراتی در ساختار و لیست این املاک و بازنگری آنها صورت گرفته است.

طرح آتیه مهر

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) با تاکید بر اینکه اگر صندوق مهر امام رضا (ع) بودجه طرح آتیه مهر را تامین کند این طرح توسط بانکها اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: قرار بود 5 هزار میلیارد ریال از بودجه این طرح در سالجاری از محل فروش سهام تامین شود که متولی انجام آن معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری بود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران با اشاره به بودجه 14 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده برای اجرای طرح آتیه مهر گفت: تاکنون 960 هزار نوزاد متولد شده اند و تا پایان سال پیش بینی می شود که به یک میلیون و 400هزار نوزاد برسند. البته برای اجرایی شدن این طرح هنوز مبلغی به بانک ملی ارائه نشده است.

صندوق پس انداز

دامغانیان با اشاره به جداسازی منابع قرض الحسنه از سایر منابع بانک ملی به عنوان دغدغه نظام، گفت: این کار برای این صورت گرفت که منابع قرض الحسنه به عنوان تسهیلات در سایر بخش ها پرداخت نشود .

وی از ساماندهی های جدید منابع قرض الحسنه، صدور دستورالعملهای جدید و در نظر گرفتن هیئت امنایی برای آن خبر داد و گفت: در این زمینه طرح بانکداری مشارکتی را به صورت پایلوت اجرایی کردیم و برای سایر شعب در سراسر کشور نیز اجرایی خواهد شد.

هدفمندی یارانه ها

این مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه در بحث هدفمند کردن یارانه ها حسابهای مستقل و مجزا برای افراد در نظر گرفته نشد و افراد شماره حسابهای قبلی خود را می توانستند به جهت اجرای سریع تر طرح ارائه نمایند، گفت: پولهای تزریق شده در این طرح به حسابهای قرض الحسنه، کوتاه مدت و جاری واریز شد؛ بنابراین تا بحث تفکیک حسابها مشخص نباشد نمی توان آمار دقیقی در مورد یارانه های برداشت شده ارائه کرد.

وی بانک ملی را کارگزار تامین وجوه نقد شبکه بانکی در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: در اجرای طرح تامین نقدینگی مورد نیاز جامعه به درستی و بدون ایجاد مشکلی اجرایی شد به نحوی که از لحاظ تامین منابع در دستگاههای خودپرداز مشکلی وجود نداشت.

دامغانیان با تاکید بر اینکه در بهمن و اسفندماه نگرانی از بابت تامین نقدینگی در کشور نخواهیم داشت، هر یک از بانکها را مسئول پاسخگویی در بخش دستگاه‌های خودپرداز همان بانک دانست و گفت: بانکها باید مدیریت منابع خود را انجام دهند.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت فروش اموال مازاد بانکها (فام) با بیان اینکه هر ساله در دی، بهمن و اسفندماه خروج منابع نسبت به سایر بانکها متفاوت است، گفت: این در حالی است که ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه‌های پول ساز نیستند اما به هر حال هیچ حالت غیر عادی در نظام بانکی در موضوع برداشت یارانه های افراد وجود نداشته است.

وی با بیان اینکه اگر تلاشی برای برداشت از حسابهای هدفمندی یارانه ها بوده باشد در روزهای اول خود را باید نشان می داد، گفت: هیچ گزارشی در این خصوص دریافت نشده است، در ضمن هیچ یک از مناطق با کمبود نقدینگی در موضوع هدفمندی یارانه ها مواجه نشده بودند.