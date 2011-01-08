به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا همدانیان ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استانداری و در جمع مدیران استانی با بیان اینکه طبق مصوبات گذشته جابجایی معادن شن و ماسه و همچنین انتقال واحدهای آجرپزی از اهدافی است که به منظور حفظ محیط زیست در نظر داریم، تاکید کرد: در حال حاضر جانماییهایی برای انتقال معادن شن و ماسه انجام شده است.

وی با بیان اینکه شیوه کنونی تولید آجر در اصفهان انرژی‌بر بوده و مقرون به صرفه نیست، تاکید کرد: آجرهای سنگین تولید شده نیازمند تغییر شیوه تولید هستند و اینکه باید با سازه‌های تولیدی ساختمانی همخوانی داشته باشند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی که در این راستا شده در 28 خرداد ماه سال آینده این واحدهای آجرپزی منتقل خواهند شد.

وی با بیان اینکه سیستم کنونی تولید آجر را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده منطقی نیست، افزود: تسهیلات این واحدها باید به هنگام بوده و از روشهای جدید برای راه‌اندازی و تولید محصولاتی مانند آجر مکانیزه استفاده کرد.

همدانیان ادامه داد: در این مدت تا مشخص شدن مکان مناسب برای واحدهای آجرپزی هیچ مجوز جدیدی به این واحدها ارائه نخواهد شد.

سریعتر در مورد انتقال واحدهای آجرپزی تصمیم‌گیری شود

در ادامه مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان نیز با بیان اینکه مدتی است برخی از واحدهای آجرپزی خواهان انشعاب گاز هستند، تاکید کرد: هرچه سریعتر اقدامات مربوطه انجام شود تا در صورت قطعیت جابجایی این واحدها در شرایط کنونی انشعابی داده نشود.

مرتضی طغیانی تصریح کرد: انتقال انشعاب در شرایط کنونی و قبل از جابجایی تنها منجر به صرف هزینه‌های میلیاردی می‌شود.

وی اظهار داشت: در زمینه انتقال واحدهای آجرپزی تمهیدات لازم اندیشیده شود تا با هدر رفت منابع مواجه نشویم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان به درخواست برخی از واحدهای صنعتی استان به منظور دریافت گاز اشاره کرد و بیان داشت: البته این موضوع نیازمند شرایط قانونی است که به عنوان مثال باید یک سوم شهرک ایجاد و مشغول به تولید باشد.

وی گفت: تسریع در روند کار برای مشخص شدن شرایط شرکت گاز برای انتقال انشعاب گاز به متقاضیان ضروری است.