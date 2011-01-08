سرانه فضای سبز کرج در سال آینده به 16 مترمربع افزایش می یابد

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهارداشت:حدود سه دهه پیش کرج به عنوان یکی از زیباترین مناطق ییلاقی در جوار پایتخت و تفرجگاه بسیاری از گردشگران محسوب می شد.

وی ادامه داد:موقعیت ویژه این کلانشهر در سالیان اخیر موجب سرریز شدن جمعیت و توسعه ناهماهنگ این منطقه شد و باغات و فضای سبز کرج نخستین قربانیان این معضل شدند. این مسئول افزود:در مدت زمان کمتر از سه دهه به دلایل مختلف از جمله خشکسالی و کم آبی حدود 70 درصد فضای سبز این منطقه از بین رفت.



شهردار کرج بیان داشت:این امر سبب شد تا مدیریت شهری کرج در چهار سال اخیر با رویکردی نوین سعی در احیای هویت باغشهر کرج داشته و در این راستا سازمان پارکها و فضای سبز کرج به عنوان متولی اصلی این امر با نگاه عمیق به احیا و افزایش سرانه فضای سبز کرج پرداخته است.

آقازاده تصریح کرد: با اقدامات انجام شده در چهار سال اخیر سرانه فضای سبز کلانشهر دو میلیونی کرج به میزان چهار متر مربع افزایش داشته و از حدود هشت متر مربع به 12 مترارتقا یافته است.

این مسئول تاکید کرد:البته این میزان افزایش کافی نیست و کرج تا رسیدن به استانداردهای کشوری و جهانی فاصله زیادی دارد.



بودجه سازمان پارکها در سال جاری دو برابر افزایش داشت

وی در ادامه افزایش اعتبارات این سازمان شهرداری را در سال جاری یادآور شد و گفت: در سال جاری میزان اعتبارات سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج نسبت به سال گذشته به 110 درصد رسیده است که این امر نشان از تاکید مدیریت شهری در راستای ایجاد جهش مطلوب در این حوزه دارد.

شهردار کرج خاطرنشان کرد: سازمان پارکها نیز عملکرد و تعامل مطلوبی با شورا و شهرداری کرج داشته و خروجی این اطمینان افزایش دو برابری بودجه این سازمان در راستای تحقق اهداف مورد نظر است.



تملک پارک جهان نما در مراحل پایانی است

آقازاده در ادامه از احداث20 پروژه فضای سبز در سال آینده خبر داد و گفت:در سال جاری پروژه های خوبی از جمله

پارک هامون، پارک ایثارگران و پارک بانوان در این کلانشهر به بهره برداری رسید و امید است در سال90با افتتاح بیست طرح در دست احداث، سرانه فضای سبز به 17 متر مربع افزایش یابد.

وی بیان کرد: هم اکنون توافقات تملک پارک 142 هکتاری جهان نما با سازمان جنگل ها و منابع طبیعی در مراحل پایانی است و امید می رود با تملک این پارک سرانه فضای سبز کرج به میزان 2 متر مربع افزایش یابد.



آب مورد نیاز فضای سبز کرج تامین می شود

شهردار کرج در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت:در حال حاضر با استحصال آبهای سطحی و تحت ارضی میزان آب فضای سبز کرج به 500 متر مکعب در ثانیه رسیده و این حرکت بسیار مطلوبی ست.



وی تاکید کرد: با پیگیری های صورت گرفته و سیاست گذاری های انجام شده این میزان به 1000 لیتر در ثانیه خواهد رسید که این امر قدم بسیار مهمی در راستای تامین آب فضای سبز کرج خواهد بود.