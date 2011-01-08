زنان در انتقال ارزشهای دفاع مقدس نقش آفرینی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پروین هدایتی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته بانوان ستاد دهه فجر مازندران با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب، ملت غیور ایران حوادثی همچون جنگ تحمیلی و دوران سازندگی را با افتخار پشت سر گذاشته اند گفت: در شرایطی که انقلاب اسلامی با هجمه های گوناگون فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی تهدید می شود باید همگی به ویژه مسئولان با هوشیاری و بصیرت بیشتری در پاسداشت ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی همت کنند.

وی افزود: به همان میزان که به فکر دفاع هستیم باید وظیفه خود را در انتقال ارزش های انقلاب اسلامی به نحو احسن ایفاء کنیم.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان ریاست جمهوری با بیان اینکه اکنون غرب به دنبال تسخیر تفکر جوانان ما با ابزارهای روز و مهیج رایانه ای و ماهواره ای است تصریح کرد: باید با استفاده از ابزار و بیان نو، برنامه های دهه مبارکه فجر را به گونه ای برگزار کنیم تا جدابیت و گیرایی مناسب را داشته باشد.

زهرا شرف الدین، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مازندران گفت: باید تلاش کنیم تا در دهه فجر، با تبیین ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و اطلاع رسانی به موقع ، کارامدی دین و حکومت دینی را برای مردم به نمایش بگذاریم.

وی اذعان کرد: اجرای برنامه های در خور و تاثیر گذار علاوه بر آنکه موجب سعادت اخروی است، تاثیرات شگرفی در زندگی دنیوی همگان در برخواهد داشت.

شرف الدین از برگزاری مسابقات ورزشی ویژه بانوان دستگاه های اجرایی استان، شب شعر با موضوع زن و انقلاب، همایش نقش زن در بروز آسیب های اجتماعی خبر داد و تصریح کرد: دیدار با خانواده های محترم شهدا و محرومان و همچنین بازدید از خانه سالمندان شهرستان بابل از دیگر برنامه های این کمیته در دهه فجر امسال است.