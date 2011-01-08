روش آبیاری کشاورزی در رشت سنتی است

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، گذار از آبیاری سنتی به مدرن را در شهرستان رشت یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و اظهارداشت: با تامین آب مطمئن می توان به کشاورزی پایدار و پر رونق امیدوار بود.

وی همچنین بر لزوم احیای آب بندانها در رشت تاکید کرد و افزود: در این شهرستان دو هزار هکتار آب بندان یا استخرهای طبیعی وجود دارد که خیلی از این سازه های بومی متروکه شده است که باید با برنامه ریزی و تخصیص اعتبارات مناسب این استخرها احیاء شوند.

نماینده مردم رشت درادامه به مزیتهای آب بندانها اشاره کرد و گفت: نزدیکی به مزارع، هدرروی بسیار کم آب، پرورش ماهی، زیبا سازی محیط و توسعه گردشگری روستایی از جمله این ویژگی ها است.

وی با بیان اینکه احیای آب بندانها در بودجه سال 1390 از بحثهای جدی نمایندگان استانهای شمالی است، گفت: در برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده طی دو سال تمامی آب بندانها شمال کشور را احیا کند.

کوچکی نژاد با اعلام اینکه آب بندانها استفاده چند جانبه دارند، متاسفانه هیچ گونه ای استفاده از این ظرفیتهای خدادادی نمی شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه شهرستان رشت از مشکلات اساسی رنج می برد، افزود: برنامه ریزان استان باید یک نگاه ویژه به این شهرستان داشته باشند.

نماینده مردم رشت خاطرنشان کرد: در سطح کلان تلاش براین است که بتوان منابعی اضافه بر منابع عادی کشور به این شهرستان تزریق شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه برخی از اراضی شالیکاری شهرستان رشت درنزدیکترین نقطه به سد سپید رود واقع شده اند متاسفانه هرساله با بحران خشکسالی مواجه می شوند.