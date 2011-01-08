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۱۸ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۷

هاشمی خبر داد:

برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی در بندرعباس

برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی در بندرعباس

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان از برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی در بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی این جشنواره که با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره کانون پرورش فکری کودکان کشور در استانداری برگزارشد، اظهارداشت: امروز استان هرمزگان در ابعاد مختلف ظرفیتهای خود را نشان داده است و در بخش فرهنگ نیز با توجه به رویکرد فرهنگی دولت نهم و دهم اقدامات  خوبی را انجام داده است.

هاشمی در ادامه به بخشی از اقدامات فرهنگی انجام شده و در دست اقدام در استان از جمله برگزاری هشتمین نمایشگاه کتاب، برگزاری نمایشگا یاد یار مهربان، برگزاری جشنواره غدیر و برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان اشاره کرد.

استاندار هرمزگان در ادامه این جلسه که به منظور امضای تفاهم نامه برگزاری جشنواره بین المللی و ملی قصه گویی تشکیل شده بود، آمادگی خود را برای برگزاری این جشنواره اعلام وبرنامه ریزیهای آن را به معاونت برنامه ریزی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان واگذار کرد.

در ادامه این نشست آدوسی، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور از قصه گویی به عنوان روشی  قرآنی و موثر در تربیت کودکان و نوجوانان یاد کرد و گفت: قصه گویی وسیله ای برای ارتباط با کودکان و نوجوانان و آشنایی آنان با فرهنگ تاریخی و دینی است.

وی افزود: چهاردمین جشنواره ملی و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی با حضور قصه گویان برتر پنج منطقه کشور و مدیران استانها و کارشناسان این فن و20  میهمان خارجی از چهار قاره جهان برگزارمی شود.

آدوسی اضافه کرد: تاکنون 109 مقاله به دبیر خانه جشنواره ارسال شده که پنج مقاله برتر در زمان اجرای جشنواره به صورت کارگاهی ارائه می شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری و نوجوانان کشور نیز با اشاره به اینکه سه دوره قبلی جشنواره بین المللی در شهرهای شیراز، اصفهان و تهران برگزار شده است، اظهارداشت: برگزاری جشنواره مذکور در هرمزگان بهترین فرصت برای کودکان و نوجوانان این خطه است.

وی همچنین از برگزاری همزمان جشنواره قصه گویی در جزایر ابوموسی و هرمز با حضور دانش آموزان وعلاقمندان به قصه گویی خبر داد و بیان داشت: در جشنواره بین المللی قصه گویی از آثار سه استان در زمینه های قصه های محلی، ضرب المثل، لالاییها و افسانه در قالب سیمرغ رونمایی می شود.

این جشنواره همزمان باولادت حضرت محمد (ص) و با محوریت زندگانی نبی مکرم اسلام در سه بخش از ولادت تا بعثت، از بعثت تا هجرت، ازهجرت تارحلت و شخصیتهای اسلامی ایرانی برگزارمی شود.

چهارمین جشنواره بین المللی وچهاردمین جشنواره ملی  قصه گویی از تاریخ 30 بهمن ماه تا 3 اسفندماه دربندرعباس اجرا می شود.

کد مطلب 1227320

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