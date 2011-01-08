برگزاری چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی در بندرعباس

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی ظهر شنبه در جلسه هماهنگی این جشنواره که با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره کانون پرورش فکری کودکان کشور در استانداری برگزارشد، اظهارداشت: امروز استان هرمزگان در ابعاد مختلف ظرفیتهای خود را نشان داده است و در بخش فرهنگ نیز با توجه به رویکرد فرهنگی دولت نهم و دهم اقدامات خوبی را انجام داده است.

هاشمی در ادامه به بخشی از اقدامات فرهنگی انجام شده و در دست اقدام در استان از جمله برگزاری هشتمین نمایشگاه کتاب، برگزاری نمایشگا یاد یار مهربان، برگزاری جشنواره غدیر و برگزاری جشنواره قرآنی مدهامتان اشاره کرد.

استاندار هرمزگان در ادامه این جلسه که به منظور امضای تفاهم نامه برگزاری جشنواره بین المللی و ملی قصه گویی تشکیل شده بود، آمادگی خود را برای برگزاری این جشنواره اعلام وبرنامه ریزیهای آن را به معاونت برنامه ریزی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان واگذار کرد.

در ادامه این نشست آدوسی، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور از قصه گویی به عنوان روشی قرآنی و موثر در تربیت کودکان و نوجوانان یاد کرد و گفت: قصه گویی وسیله ای برای ارتباط با کودکان و نوجوانان و آشنایی آنان با فرهنگ تاریخی و دینی است.

وی افزود: چهاردمین جشنواره ملی و چهارمین جشنواره بین المللی قصه گویی با حضور قصه گویان برتر پنج منطقه کشور و مدیران استانها و کارشناسان این فن و20 میهمان خارجی از چهار قاره جهان برگزارمی شود.

آدوسی اضافه کرد: تاکنون 109 مقاله به دبیر خانه جشنواره ارسال شده که پنج مقاله برتر در زمان اجرای جشنواره به صورت کارگاهی ارائه می شود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری و نوجوانان کشور نیز با اشاره به اینکه سه دوره قبلی جشنواره بین المللی در شهرهای شیراز، اصفهان و تهران برگزار شده است، اظهارداشت: برگزاری جشنواره مذکور در هرمزگان بهترین فرصت برای کودکان و نوجوانان این خطه است.

وی همچنین از برگزاری همزمان جشنواره قصه گویی در جزایر ابوموسی و هرمز با حضور دانش آموزان وعلاقمندان به قصه گویی خبر داد و بیان داشت: در جشنواره بین المللی قصه گویی از آثار سه استان در زمینه های قصه های محلی، ضرب المثل، لالاییها و افسانه در قالب سیمرغ رونمایی می شود.

این جشنواره همزمان باولادت حضرت محمد (ص) و با محوریت زندگانی نبی مکرم اسلام در سه بخش از ولادت تا بعثت، از بعثت تا هجرت، ازهجرت تارحلت و شخصیتهای اسلامی ایرانی برگزارمی شود.

چهارمین جشنواره بین المللی وچهاردمین جشنواره ملی قصه گویی از تاریخ 30 بهمن ماه تا 3 اسفندماه دربندرعباس اجرا می شود.