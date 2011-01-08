اصلاح قوانین شهرداریها از مشکلات دستگاه قضایی می کاهد

علی رضوان منش در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در حال حاضر، شهرداران در برخی از موارد در برخورد با قانون شهرداری ها دچار مشکل می شوند زیرا بخشهایی از این قوانین دیگر به شکل کافی جوابگوی نیازهای امروز شهری نیست.

وی ادامه داد: بیش از 50 سال از تدوین قانون شهرداری ها می گذرد البته این قوانین تا مدتی کارآیی کافی داشته اما در حال حاضر بخشهایی از آن دیگر کارآیی کافی ندارد و باید مورد اصلاح قرار گیرد.

این مسئول عنوان کرد: امور شهری پیچیده شده است و لازم است که به تناسب این امر، قوانین شهرداری ها نیز اصلاح و بازبینی شود و هرجا که لازم است، تغییرات لازم صورت گیرد تا از حجم مشکلات کنونی کاسته شود و مشکلات جدید نیز به وجود نیاید.

رضوان منش اظهار داشت: نمایندگان مجلس در خصوص اصلاح این قوانین نقش بسیار تعیین کننده ای دارند و با عملکرد خود در این خصوص می توانند اصلاح قوانین یادشده را به بهترین نحو انجام دهند و تغییرات مور نیاز را اعمال کنند.

در صورت اصلاح این قوانین، حجم شکایتها و تخلفات کاهش می یابد

وی یادآور شد: در صورت اصلاح این قوانین، حجم شکایتها از شهردارهای و تخلفات نیز کاهش می یابد زیرا اصلاح قوانین یادشده کمک می کند تا تفسیرهای یکدست از قوانین صورت گیرد و شاهد تفسیرهای مختلف در این زمینه نباشیم.

این مسئول افزود: رسیدگی به تخلفات شهرداری ها و شکایاتی که از این دستگاه می شود، در دستگاه قضایی صورت می گیرد و اگر اصلاح یادشده صورت گیرد، حجم مشکلات و گرفتاری های دستگاهها قضایی نیز کاهش خواهد یافت.