مهمترین مشکل سکونتگاه های غیر رسمی زنجان نداشتن سند رسمی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه بافت فرسوده استان زنجان با تأکید بر اینکه هر چه سریعتر باید راهکاری جهت قانونی کردن سند این زمین ها اتخاذ شود، اظهار داشت: بسیاری از ساکنان این مناطق آمادگی بهسازی و نوسازی سکونتگاه های خود را دارند اما به دلیل نداشتن سند رسمی نمی توان مجوز این کار در اختیار آنان قرار داد.

رئوفی نژاد در این راستا زمین، تسهیلات و مسکن مهر در اختیار جمعیت ساکن در این مناطق قرار می گیرد تا بتوانند اقدام به نوسازی واحد خود کرده و یا از آنجا به جای دیگری منتقل شوند.

وی قانونی کردن سکونتگاه های غیر رسمی و توجه به مسائل فنی، عمرانی، نمای شهری و ارائه تسهیلات به افراد ساکن در این سکونتگاه ها را ضروری دانست و افزود: در صورت عملی نشدن این موضوع ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی به بن بست می رسد.

رئوفی نژاد خاطرنشان کرد: ضمن اینکه اولویت با پیشگیری است اما اولویت مهم بعدی ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی است چرا که واحدهای مسکونی ساکن در این محدوده ها بدون نقشه، طراحی، معماری و نظارت نبوده است.

وی اظهار داشت: در این راستا زمین، تسهیلات و مسکن مهر در اختیار جمعیت ساکن در این مناطق قرار می گیرد تا بتوانند اقدام به نوسازی واحد خود کرده و یا از آنجا به جای دیگری منتقل شوند.

استاندار زنجان گفت: از سال گذشته ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی در دستور کار قرار گرفت و کار سنگینی در حدی که مقدور بود انجام شد و اولویت اصلی و مهمترین موضوع در این زمینه پیشگیری و کنترل توسعه سکونتگاه های غیر رسمی است.

رئوفی نژاد افزود: در راستای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی، تمانی انشعابات مورد نیاز این مناطق تأمین شد.

وی تلاشهای استان زنجان در زمینه احیا و ساماندهی بافت فرسوده را بسیار مطلوب دانست و گفت: استان زنجان در زمینه جذب تسهیلات مسکن مهر و ساخت و ساز در بافت فرسوده گام های بلندی برداشته است.

استاندار زنجان با اشاره به محور دواود قلی دلجویی افزود: با بهره برداری از این پروژه 50 ساله سد اجرای پروژه ها در بافت فرسوده زنجان شکسته شد و توانستیم پروژه های دیگری را از جمله زینبیه شرقی و غربی، بزرگراه ولایت و سایر پروژه ها را آغاز کنیم.