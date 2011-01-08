19دی تجسم ولایتمداری مردم قم است

آیت الله عبدالنبی نمازی درگفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به یوم الله 19دی گفت: سابقه تاریخی مردم قم حاکی از آن است که مردم این شهر پیوسته در طول تاریخ ولایتمدار بوده و به اهل بیت عشق میورزیدند و به همین دلیل پیوسته مورد خشم و غضب حاکمان جور بودند.
وی با بیان اینکه قیام 19دی یک نمونه از ولایتمداری مردم قم است، ادامه داد: پس از شهادت آیت الله مصطفی خمینی که سرآغاز پیروزی انقلاب بود و برگزاری مراسم گرامیداشت توسط مردم کشور، فضای خفقان نظام شاهنشاهی را درهم شکست و رژیم پهلوی برای انتقام گیری از امام خمینی (ره) اقدام به چاپ مقالهای توهین آمیز به امام در روزنامه اطلاعات نمود.
عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به اینکه در این مقاله صحبتهایی درباره رواج بیحجابی و همچنین توهین به امام (ره) وجود داشت بیان کرد: دراین هنگام بود که غیرت دینی مردم قم به جوش آمد و علما و بازاریهای این شهر وارد خیابان شدند و حادثه 19دی با شهادت چند تن از مردم این شهر به وجود آمد.
وی با اشاره به نقش بی بدیل روحانیت دراین حادثه بیان کرد: مردم از تمامی قشرهای مختلف دوش به دوش روحانیت آگاه و مبارز حرکت کردند و حادثه 19دی با همراهی مردم و روحانیت به وقوع پیوست.
آیت الله نمازی با تأکید بر نهادینه کردن حرکتهای زمان انقلاب در نسل جوان امروز ابراز داشت: چنانچه ما بتوانیم اطلاع رسانی و تبیین صحیحی از حقایق اسلام و ارزشها در تمامی ابعاد داشته باشیم و همچنین حوادث دوران انقلاب را به خوبی برای مردم تبیین کنیم، قطعا نسل جوان با درک صحیحی که دارند آنها را خواهند پذیرفت و به سراغ دیگران نخواهند رفت.
قم - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری 19دیماه را تجسم آگاهی، بیداری و ولایتمداری مردم قم عنوان کرد.
آیت الله عبدالنبی نمازی درگفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به یوم الله 19دی گفت: سابقه تاریخی مردم قم حاکی از آن است که مردم این شهر پیوسته در طول تاریخ ولایتمدار بوده و به اهل بیت عشق میورزیدند و به همین دلیل پیوسته مورد خشم و غضب حاکمان جور بودند.
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